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Рецепт мраморного рулета из свинины: готовится невероятно легко и быстро

Автор: Анна Шиканова

Кулинар Сергей Поканевич рассказал, как быстро и легко можно приготовить мраморное мясо из куска свиной шеи. Этот рулет может стать отличной заменой колбасы и подойдет для любого праздничного стола.

Свой рецепт кулинар разместил в Instagram.

Ингредиенты:

  • Свиная шея – 1 кг
  • Чеснок – 1 головка
  • Горчица – 2 ч. ложки
  • Соль, перец, кориандр, другие специи – по вкусу.
  • Вода для варки

Способ приготовления:

Эксперт рассказал, что подготовка к приготовлению мяса занимает не более пяти минут. И сам рецепт настолько простой, что с ним справится даже новичок на кухне.

Кусок свиной шеи нужно разрезать ножом так, чтобы получился один тонкий и широкий слой. Потом мясо нужно немного посолить и поперчить.

Далее нужно взять обычную горчицу и распределить ее по всей поверхности мяса. Другие специи – по вкусу. Можно добавить кориандр, сухую зелень или любые другие, которые вам нравятся.

Потом по мясу нужно распределить очищенный чеснок. Можно целыми зубчиками, а можно их мелко нарубить. Чеснок и горчицу нужно немного втереть в мясо.

Потом мясо скручиваем рулетом и закрепляем нитками. После – опускаем в кастрюлю, заливаем водой. В воду добавляем соль и лавровый лист.

После того как вода закипит, убавляем газ и даем поварится 40 минут. Мясо нужно остудить и снять нитки.

И вас получится шикарное мраморное мясо в виде рулета.

Напомним, ранее мы писали о том, по каким рецептам готовить блины, чтобы они точно получились.

А также рассказывали о том, как приготовить гуляш по быстрому рецепту 1956 года.

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