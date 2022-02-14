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Как приготовить гуляш по быстрому рецепту 1956 года: кулинар поделился секретами

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Понедельник 14 февраля 2022 20:55
Как приготовить гуляш по быстрому рецепту 1956 года: кулинар поделился секретами Фото: Гуляш по быстрому рецепту 1956 года (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Гуляш - это национальное блюдо в Венгрии и Чехии. Оно готовится из кусочков мяса с картофелем, луком и специями. Это блюдо считается лучшим способом согреться зимой. А еще гуляш очень популярен на Закарпатье и считается изюминкой местных ресторанов.

Как приготовить гуляш по старому рецепту 1956 года, рассказал кулинар Виталий Кривошеев в Instagram.

Ингредиенты:

  • Говядина 700 г
  • Репчатый лук 1шт
  • Томатная паста 3 ст.л с горкой
  • Вода 800 мл
  • Сливочное масло
  • Растительное масло
  • Лавровый лист
  • Чёрный молотый перец

Способ приготовления:

1. Репчатый лук мелко нарезаем и обжариваем на сливочном масле с добавлением растительного

2. Добавляем нарезанную говядину и обжариваем 20 минут

3. Посыпаем мясо мукой и обжариваем ещё 5 минут

4. Заливаем томатной пастой, разведенной в бульоне или водой

5. Солим, добавляем лавровый лист и чёрный молотый перец

6. Выставляем минимальный огонь и тушим под закрытой крышкой 1.5 часа

7. Когда говядина станет мягкой можно снимать с плиты

8. Подаем гуляш вместе с пюре

9. Приятного аппетита

Интересно! В Венгрии в гуляш обязательно добавляют немного сала - не более 50-70 г, сушеную красную сладкую паприку -5 ч. ложек и 1-2 болгарских перца.

Сало используют вместо сливочного масла - его режут кусочками и вытапливают, а потом добавляют на сковороду лук.

Сладкой паприкой посыпают мясо при обжарке, а вот сладкий перец добавляют в процессе тушения.

Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить сырные палочки в необычной панировке.

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