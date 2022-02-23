Рецепт мармурового рулету зі свинини: готується неймовірно легко і швидко

Інгредієнт:

Свиняча шия – 1 кг

Часник - 1 головка

Гірчиця - 2 ч. ложки

Сіль, перець, коріандр, інші спеції – на смак.

Вода для варіння

Спосіб приготування:

Експерт розповів, що підготовка до приготування м'яса займає не більше п'яти хвилин. І сам рецепт настільки простий, що з ним впорається навіть новачок на кухні.

Шматок свинячої шиї потрібно розрізати ножем так, щоб вийшов один тонкий і широкий шар. Потім м'ясо потрібно трохи посолити та поперчити.

Далі потрібно взяти звичайну гірчицю і розподілити її по всій поверхні м'яса. Інші спеції - до свого смаку. Можна додати коріандр, суху зелень або будь-які інші, які вам подобаються.

Потім по м'ясу потрібно розподілити очищений часник. Можна цілими зубчиками, а можна їх дрібно нарубати. Часник і гірчицю потрібно трохи втерти в м'ясо.

Потім м'ясо скручуємо рулетом і закріплюємо нитками. Після - опускаємо в каструлю, заливаємо водою. У воду додаємо сіль і лавровий лист.

Після того як вода закипить, зменшуємо газ і даємо повариться 40 хвилин. М'ясо потрібно остудити та зняти нитки.

І вас вийде шикарне мармурове м'ясо у вигляді рулету.