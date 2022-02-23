RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Рецепт мармурового рулету зі свинини: готується неймовірно легко і швидко

Автор: Анна Шиканова

Кулінар Сергій Поканевич розповів, як швидко і легко можна приготувати мармурове м'ясо зі шматка свинячої шиї. Цей рулет може стати відмінною заміною ковбаси та підійде для будь-якого святкового столу.

Свій рецепт кулінар розмістив в Instagram.

Інгредієнт:

  • Свиняча шия – 1 кг
  • Часник - 1 головка
  • Гірчиця - 2 ч. ложки
  • Сіль, перець, коріандр, інші спеції – на смак.
  • Вода для варіння

Спосіб приготування:

Експерт розповів, що підготовка до приготування м'яса займає не більше п'яти хвилин. І сам рецепт настільки простий, що з ним впорається навіть новачок на кухні.

Шматок свинячої шиї потрібно розрізати ножем так, щоб вийшов один тонкий і широкий шар. Потім м'ясо потрібно трохи посолити та поперчити.

Далі потрібно взяти звичайну гірчицю і розподілити її по всій поверхні м'яса. Інші спеції - до свого смаку. Можна додати коріандр, суху зелень або будь-які інші, які вам подобаються.

Потім по м'ясу потрібно розподілити очищений часник. Можна цілими зубчиками, а можна їх дрібно нарубати. Часник і гірчицю потрібно трохи втерти в м'ясо.

Потім м'ясо скручуємо рулетом і закріплюємо нитками. Після - опускаємо в каструлю, заливаємо водою. У воду додаємо сіль і лавровий лист.

Після того як вода закипить, зменшуємо газ і даємо повариться 40 хвилин. М'ясо потрібно остудити та зняти нитки.

І вас вийде шикарне мармурове м'ясо у вигляді рулету.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, за якими рецептами готувати млинці, щоб вони точно вийшли.

А також розповідали про те, як приготувати гуляш по швидкому рецепту 1956 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецептРецепти