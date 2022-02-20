Масленица на пороге: рецепты блинов, которые получаются всегда

Масленица в 2022 году начнется совсем скоро - 28 февраля. А это значит, что украинским кулинарам понадобятся рецепты блинов. Ведь по традиции, на Масленицу на столах должны быть обязательно блины, а также творог и вареники.

Какие рецепты блинов вам точно понадобятся на Масленицу и важные секреты об их приготовлении - читайте ниже.

Блины на минеральной воде

Минеральная газированная вода - 450 мл

Сахар - 3 ст. ложки

Соль - ½ ч. ложки

Мука - 220 г

Растительное масло - 2 ст. ложки

Половину воды смешайте с сахаром и солью, потом влейте ее к муке, мешайте венчиком до однородности. Добавьте к тесту оставшуюся воду и масло. Перемешайте и жарьте блины на сухой сковороде с двух сторон до золотистого цвета.

Минеральная газированная вода сделает тесто воздушным и легким, а блины будут тонкими и ажурными.

Дрожжевые блины на воде

Свежие дрожжи - 20 г

Сахар - 2 ст. ложки

Мука - 350 г

Вода - 700 мл

Яйца - 3 шт.

Соль - ½ ч. ложки

Растительное масло - 6 ст. ложек

Дрожжи измельчите, смешайте с половиной сахара, 2 ложками муки и залейте все 120 мл теплой воды. Накройте и поставьте в теплое место на полчаса. Яйца взбейте с сахаром и солью.

В муку влейте опару, яйца, оставшуюся воду (теплую). Взбейте все до однородности. Добавьте масло и перемешайте. Накройте и оставьте еще на полчаса.

Жарьте блины на сухой сковороде с двух сторон до золотистого цвета.

Бретонские блины из гречневой муки

Гречневая мука - 200 г

Вода - 400 мл

Яйца - 2 шт.

Соль - 1 ч. ложка

Сливочное масло - 50 г

Взбейте муку с водой, яйцом и солью до однородности. Уберите тесто в холодильник на час. Затем поставьте его на 20-30 минут в комнатную температуру. Перед жаркой блинов - перемешайте.

Сковороду смажьте маслом. Налейте тесто и жарьте с каждой стороны до золотистого цвета.

Такие блины можно делать с начинкой: обжарьте с одной стороны 3 секунды, а потом выкладывайте на него ветчину, тертый сыр, помидор. Подверните края и жарьте до готовности.

Блины с дырочками

Мука - 30 г

Соль - ½ ч. ложки

Манная крупа - 250 г

Вода - 420 мл

Сухие дрожжи - 1 ч. ложка

Разрыхлитель - 4 ч. ложки

В глубокой миске взбейте муку, соль, манку, теплую воду и дрожжи. Взбивать лучше блендером, чтобы была однородная масса. Добавьте разрыхлитель и взбивайте еще 4 минуты.

Накройте миску полотенцем и оставьте на 2 часа при комнатной температуре. Перемешайте. Жарьте на антипригарной сковороде на среднем огне по несколько минут с каждой стороны.

Секреты приготовления блинов

Чтобы блины получались удачные, не рвались и не прилипали, очень важно придерживаться четких пропорций и выбирать правильную посуду.

Для жарки блинов стоит использовать специальную блинную сковороду - у нее невысокие бортики и подходящая толщина. Если такой нет, то берите обычную чугунную или сковороду с толстым дном.

Чтобы блины, которые вы жарите на тефлоновой сковороде, не прилипали ко дну и не рвались - замешивайте тесто на горячей воде непосредственно перед выпеканием.

Если в чугунной сковороде подгорают блины, насыпьте предварительно в нее соль и дайте немного прогореть. А потом уберите песок и протрите чистой салфеткой.

Перед жаркой блинов прокалите сковороду и уберите ее на минуту с плиты. А потом смажьте ее маслом. Процедуру нужно повторять несколько раз в процессе выпекания. А вот масло не доливайте - это ошибка.

Если блин начал рваться - быстро уберите его со сковороды, потом хорошо протрите сковородку, помойте, прокалите и смажьте маслом.

Не лейте много теста на сковороду, достаточно 2/3 стандартного половника. Далее - дело техники, тесто должно быть такой консистенции, чтобы вам было легко круговыми движениями распределить его по дну сковородки.

Время от времени тесто нужно перемешивать, так как мука может осесть на дно. И не добавляйте много сахара - от этого блины рвутся.

Обязательный ингредиент в тесте - это растительное масло. На литр теста должно быть 40-50 мл.