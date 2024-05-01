Рецепт "Мімози" з копченою фореллю для тих, кому набрид банальний "Олів'є"

Вважається, що рецепт відомого салату "Мімоза", в тому вигляді, в якому він існував більш ніж пів століття тому, насправді був запозичений. Попри те, що за звичкою його продовжують готувати з рибними консервами, зараз цей інгредієнт можна замінити на кращий - наприклад, малосолену або копчену форель чи лосось.
Про те, як готувати "Мімозу" з копченою фореллю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: Bonapeti, Домашні Кухарі, Smachno.
Для того, щоб приготувати такий незвичний варіант "Мімози", потрібні такі інгредієнти:
Характерна риса "Мімози" - інгредієнти викладаються шарами. Попри те, що існує й простіша версія "Мімози", з яєць, сиру, майонезу і риби, додавання картоплі і моркви урізноманітнює смак.
Для початку помийте і відваріть картоплю в мундирі, моркву та яйця круто. Копчену форель необхідно нарізати на дрібні шматочки і, за бажанням, розім'яти виделкою.
Очистьте і наріжте напівкільцями цибулю, зробіть маринад з оцту, води, цукру і солі. Перекладіть цибулю в маринад на 10-15 хвилин, потім маринад злийте.
Очистьте яйця, відокремте жовтки від білків, подрібніть жовтки на тертці. Білки наріжте маленькими кубиками. Очистьте моркву і картоплю від шкірки, натріть їх на тертці в окремі миски або ж наріжте на тонкі кружальця. Помийте та подрібніть зелену цибулю.
Викладіть шарами інгредієнти салату в мисці або формі: спочатку білок, потім тонкий шар майонезу, картоплю, майонез, рибу, мариновану цибулю, майонез, моркву, шар майонезу і жовтки.
Порядок інгредієнтів можна змінювати, проте двома верхніми шарами мають бути майонез і жовток. Перед подачею присипте зверху салат подрібненою зеленою цибулею.
Нещодавно ми писали, як готувати салат з печінкою без картоплі.
Читайте також, як готувати салат всього з 5 інгредієнтів.