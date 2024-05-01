Рецепт "Мімози" з копченою фореллю для тих, кому набрид банальний "Олів'є"

Що потрібно для салату "Мімоза"

Для того, щоб приготувати такий незвичний варіант "Мімози", потрібні такі інгредієнти:

Копчена форель - 125 г

Картопля - 4 шт.

Яйця - 5 шт.

Морква - 4 шт.

Цибуля - 2 шт.

Зелена цибуля - до смаку

Оцет - 2 ст. л.

Вода - 250 мл

Майонез - 150-190 г

Цукор - 2 ст. л.

Сіль - до смаку

Як готувати "Мімозу" з копченою фореллю

Характерна риса "Мімози" - інгредієнти викладаються шарами. Попри те, що існує й простіша версія "Мімози", з яєць, сиру, майонезу і риби, додавання картоплі і моркви урізноманітнює смак.

Для початку помийте і відваріть картоплю в мундирі, моркву та яйця круто. Копчену форель необхідно нарізати на дрібні шматочки і, за бажанням, розім'яти виделкою.

Очистьте і наріжте напівкільцями цибулю, зробіть маринад з оцту, води, цукру і солі. Перекладіть цибулю в маринад на 10-15 хвилин, потім маринад злийте.

Очистьте яйця, відокремте жовтки від білків, подрібніть жовтки на тертці. Білки наріжте маленькими кубиками. Очистьте моркву і картоплю від шкірки, натріть їх на тертці в окремі миски або ж наріжте на тонкі кружальця. Помийте та подрібніть зелену цибулю.

Викладіть шарами інгредієнти салату в мисці або формі: спочатку білок, потім тонкий шар майонезу, картоплю, майонез, рибу, мариновану цибулю, майонез, моркву, шар майонезу і жовтки.

Порядок інгредієнтів можна змінювати, проте двома верхніми шарами мають бути майонез і жовток. Перед подачею присипте зверху салат подрібненою зеленою цибулею.