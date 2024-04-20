Салат з печінкою, але без картоплі: смачна святкова страва зі звичайних продуктів

Більшість "класичних" салатів, які подають до столу, не обходяться без ковбаси або картоплі. Втім, існує безліч цікавих та дуже смачних варіантів, які можна приготувати навіть зі звичайних продуктів, як-от салат з печінкою, рецептом якого поділилася фуд-блогерка MariiAm.

Під час написання матеріалу було використано джерела: відео з Instagram блогерки, допис з Facebook-сторінки дієтолога Оксани Скиталінської.

У чому користь печінки та як приготувати смачний салат, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Як приготувати салат з печінкою

Ця смачна страва готується дуже просто. Для зручності візьміть велику миску, куди викладайте інгредієнти, аби потім легко їх перемішати. Для приготування вам знадобляться такі продукти:

відварена печінка - 500 грамів

цибуля - 1 штука

морква - 1 штука

мариновані гриби - 300 грамів

яйця - 3 штуки

сіль та зелень - на смак

легкий майонез або домашній соус - на смак.

Просто наріжте печінку, додайте до неї обсмажену до готовності "піджарку" з моркви та цибулю, нарізані відварені яйця та мариновані гриби. Потім заправте салат соусом та можете подавати святкову страву, яка підходить і для звичайного дня, до столу. На смак можете додати трохи солі та зелені.

Усі інгредієнти потрібно перемішати (скріншот)

У чому користь печінки

За словами Скиталінської, цей продукт має чимало корисних властивостей.

Печінка багата на:

вітаміни групи В, особливо В16, В6, В9, В12 та інших (вони нормалізують обмін речовин, сприяють виробленню енергії, позитивно впливають на роботу мозку, захищають від інфарктів)

холін та інозитол (які рятують печінку людини від накопичення жиру, а судини від холестерину)

вітамін А, залізо та амінокислоти й корисні мікроелементи (які покращують процеси обміну речовин та нормалізують гормональний фон).

"Печінка є незамінним компонентом харчування при залізодефіцитній анемії. Щоб залізо краще засвоювалося, страву з печінки добре поєднати із чимось кислим і багатим на вітамін С: склянкою настою шипшини, апельсином, яблуками, салатом із свіжої або квашеної капусти", - розповідала дієтолог.