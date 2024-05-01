Рецепт "Мимозы" с копченой форелью для тех, кому надоел банальный "Оливье"

Что нужно для салата "Мимоза"

Для того чтобы приготовить такой необычный вариант "Мимозы", нужны следующие ингредиенты:

Копченая форель 125 г

Картофель - 4 шт.

Яйца - 5 шт.

Морковь - 4 шт.

Лук - 2 шт.

Зеленый лук - по вкусу

Уксус - 2 ст. л.

Вода - 250 мл

Майонез - 150-190 г

Сахар - 2 ст. л.

Соль - по вкусу

Как готовить "Мимозу" с копченой форелью

Характерная черта "Мимозы" - ингредиенты выкладываются слоями. Несмотря на то, что существует и более простая версия "Мимозы", из яиц, сыра, майонеза и рыбы, добавление картофеля и моркови разнообразит вкус.

Для начала помойте и отварите картофель в мундире, моркови и яйца вкрутую. Копченую форель необходимо нарезать на мелкие кусочки и, по желанию, размять вилкой.

Очистите и нарежьте полукольцами лук, сделайте маринад из уксуса, воды, сахара и соли. Переложите лук в маринад на 10-15 минут, затем маринад слейте.

Очистите яйца, отделите желтки от белков, измельчите желтки на терке. Белки нарежьте маленькими кубиками. Очистите морковь и картофель от кожуры, натрите их на терке в отдельные миски или же нарежьте на тонкие кружечки. Вымойте и измельчите зеленый лук.

Выложите слоями ингредиенты салата в миске или форме: сначала белок, затем тонкий слой майонеза, картофель, майонез, рыбу, маринованный лук, майонез, морковь, слой майонеза и желтки.

Порядок ингредиентов можно изменять, но двумя верхними слоями должны быть майонез и желток. Перед подачей присыпьте сверху салат измельченным зеленым луком.