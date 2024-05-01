Рецепт "Мимозы" с копченой форелью для тех, кому надоел банальный "Оливье"

Считается, что рецепт известного салата "Мимоза", в том виде, в котором он существовал более полувека назад, на самом деле был заимствован. Несмотря на то, что по привычке его продолжают готовить с рыбными консервами, сейчас этот ингредиент можно заменить лучшим продуктом - например, малосоленой или копченой форелью, или лососем.
О том, как готовить "Мимозу" с копченой форелью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: Bonapeti, Домашние Повара, Smachno.
Для того чтобы приготовить такой необычный вариант "Мимозы", нужны следующие ингредиенты:
Характерная черта "Мимозы" - ингредиенты выкладываются слоями. Несмотря на то, что существует и более простая версия "Мимозы", из яиц, сыра, майонеза и рыбы, добавление картофеля и моркови разнообразит вкус.
Для начала помойте и отварите картофель в мундире, моркови и яйца вкрутую. Копченую форель необходимо нарезать на мелкие кусочки и, по желанию, размять вилкой.
Очистите и нарежьте полукольцами лук, сделайте маринад из уксуса, воды, сахара и соли. Переложите лук в маринад на 10-15 минут, затем маринад слейте.
Очистите яйца, отделите желтки от белков, измельчите желтки на терке. Белки нарежьте маленькими кубиками. Очистите морковь и картофель от кожуры, натрите их на терке в отдельные миски или же нарежьте на тонкие кружечки. Вымойте и измельчите зеленый лук.
Выложите слоями ингредиенты салата в миске или форме: сначала белок, затем тонкий слой майонеза, картофель, майонез, рыбу, маринованный лук, майонез, морковь, слой майонеза и желтки.
Порядок ингредиентов можно изменять, но двумя верхними слоями должны быть майонез и желток. Перед подачей присыпьте сверху салат измельченным зеленым луком.
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