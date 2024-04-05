Салат "хвилинка" на Великдень і просто так. Справжня феєрія смаку усього з 5 продуктів

Напередодні Великодня, який православні віряни відзначатимуть 5 травня, господині починають планувати перелік страв, якими прикрасять святковий стіл. І якщо ви у пошуках нового рецепту ситного та простого салату - придивіться до варіанту, яким поділилася фуд-блогерка з ніком "Zhuravka Ksu".

Як приготувати салат "хвилинка" усього з 5 інгредієнтів, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким дівчина поділилася в Instagram .

Для приготування страви вам знадобляться такі інгредієнти:

200 грамів шинки або буженини

180 грамів твердого сиру

1 банка чорних оливок без кісточки

2 зубчики часнику

майонез - на смак.

Почнемо приготування. Шинку або буженину наріжте кубиками. Так само наріжте і сир.

Як приготувати ситний салат (скріншоти)

Потім займіться оливками. Їх потрібно розрізати навпіл. Змішайте усі продукти, додайте подрібнений часник та майонез. Перемішайте та подавайте салат на стіл.

Салат на Великдень - простий рецепт (скріншот)

За бажанням ви можете додати трохи гострого перцю. А якщо вам не вистачає овочів у цьому салаті - спробуйте нарізати ще й болгарський перець, він чудово підійде до сиру та шинки.