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Салат "хвилинка" на Великдень і просто так. Справжня феєрія смаку усього з 5 продуктів

П'ятниця 05 квітня 2024 21:46
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Салат "хвилинка" на Великдень і просто так. Справжня феєрія смаку усього з 5 продуктів Простий святковий салат (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Напередодні Великодня, який православні віряни відзначатимуть 5 травня, господині починають планувати перелік страв, якими прикрасять святковий стіл. І якщо ви у пошуках нового рецепту ситного та простого салату - придивіться до варіанту, яким поділилася фуд-блогерка з ніком "Zhuravka Ksu".

Як приготувати салат "хвилинка" усього з 5 інгредієнтів, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким дівчина поділилася в Instagram.

Для приготування страви вам знадобляться такі інгредієнти:

  • 200 грамів шинки або буженини
  • 180 грамів твердого сиру
  • 1 банка чорних оливок без кісточки
  • 2 зубчики часнику
  • майонез - на смак.

Почнемо приготування. Шинку або буженину наріжте кубиками. Так само наріжте і сир.

Салат &quot;хвилинка&quot; на Великдень і просто так. Справжня феєрія смаку усього з 5 продуктів

Салат &quot;хвилинка&quot; на Великдень і просто так. Справжня феєрія смаку усього з 5 продуктів

Як приготувати ситний салат (скріншоти)

Потім займіться оливками. Їх потрібно розрізати навпіл. Змішайте усі продукти, додайте подрібнений часник та майонез. Перемішайте та подавайте салат на стіл.

Салат &quot;хвилинка&quot; на Великдень і просто так. Справжня феєрія смаку усього з 5 продуктів

Салат на Великдень - простий рецепт (скріншот)

За бажанням ви можете додати трохи гострого перцю. А якщо вам не вистачає овочів у цьому салаті - спробуйте нарізати ще й болгарський перець, він чудово підійде до сиру та шинки.

Нагадаємо, нещодавно блогерка приготувала повноцінну вечерю усього за 15 гривень та ошелешила мережу.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, як зробити ніжний торт-суфле "Пташине молоко".

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