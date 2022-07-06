Рецепт маринованных грибочков от известного кулинара: быстро, вкусно и недорого

Многие любят маринованные овощи, в личности грибочки, такие как шампиньоны, вешенки. Сейчас это самая вкусная закуска, которая готовится быстро и просто, а стоит совсем недорого.
Рецептом маринованных грибов поделилась известный кулинар Лиза Глинская.
Моем грибы, варим их в подсоленной воде примерно 10 минут.
Делаем маринад: смешиваем масло, соус, соль, сахар, перец, лавровый лист, чеснок и зелень. Перемешиваем.
Сливаем воду с грибов. Грибы добавляем к маринаду. Перемешиваем.
Накрываем грибы пищевой пленкой. 10-12 часов в холодильнике и можно есть.
Лиза Глинская показала, как приготовить маринованные грибы (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
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