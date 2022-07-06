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Рецепт маринованих грибочків від відомого кулінара: швидко, смачно і недорого

Готуємо мариновані гриби (колаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Багато хто любить мариновані овочі, в особистості грибочки, такі як шампіньйони, гливи. Зараз це найсмачніша закуска, яка готується швидко і просто, а коштує зовсім недорого.

Рецептом маринованих грибів поділилася відомий кулінар Ліза Глинська.

Інгредієнти:

  • 500 г грибів (шампіньйони (печериці)/гливи)
  • 20 г (1 ст.л. без горки) солі
  • 50 мл (3 ст.л.) соняшникової олії
  • 50 мл (3 ст.л.) соєвого соусу
  • 20 мл оцту (4 ч.л.)
  • лавровий лист
  • 5-6 горошків чорного перцю
  • 10 г цукру (1/2 ст.л.)
  • 4-5 зубчиків часнику
  • зелень (петрушка, кінза)

Спосіб приготування:

Миємо гриби, варимо їх у підсоленій воді приблизно10 хвилин.

Робимо маринад: змішуємо олію, соус, сіль, цукор, перець, лавровий лист, часник та зелень. Перемішуємо.

Зливаємо воду з грибів. Гриби додаємо до маринаду. Перемішуємо.

Накриваємо гриби харчовою плівкою. 10-12 годин в холодильнику і можна їсти.

Ліза Глинська показала, як приготувати мариновані гриби (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

Нагадаємо, перед цим ми розповідали, які помилки при засолюванні огірків можуть зіпсувати закуску.

А також публікували кращі рецепти солінь від Лізи Глинської - читайте, як приготувати смачні мариновані кабачки, огірки і баклажани.

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