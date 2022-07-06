Рецепт маринованих грибочків від відомого кулінара: швидко, смачно і недорого

Багато хто любить мариновані овочі, в особистості грибочки, такі як шампіньйони, гливи. Зараз це найсмачніша закуска, яка готується швидко і просто, а коштує зовсім недорого.
Рецептом маринованих грибів поділилася відомий кулінар Ліза Глинська.
Миємо гриби, варимо їх у підсоленій воді приблизно10 хвилин.
Робимо маринад: змішуємо олію, соус, сіль, цукор, перець, лавровий лист, часник та зелень. Перемішуємо.
Зливаємо воду з грибів. Гриби додаємо до маринаду. Перемішуємо.
Накриваємо гриби харчовою плівкою. 10-12 годин в холодильнику і можна їсти.
Ліза Глинська показала, як приготувати мариновані гриби (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
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