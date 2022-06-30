Маринованные кабачки, огурцы и баклажаны: лучшие рецепты солений от известного кулинара

Лето - сезон вкусных и полезных овощей, которые можно не только есть свежими, а еще и засолить на осень и зиму.

Как быстро и просто замариновать кабачки, огурцы и баклажаны, рассказала известный украинский кулинар, победительница второго сезона МастерШеф Лиза Глинская.

Маринованные кабачки: Ингредиенты: 1 кг кабачков (цуккини)

1 ст. л. соли (без горки)

1 ч. л. сахара (без горки)

4-5 зубчиков чеснока

укроп

лавровый лист

1 ст. л. уксуса Способ приготовления: 1. Берем 2 небольших пакета, ставим их друг в друга. Предварительно моем кабачки, нарезаем их на 8 частей и отправляем в пакеты. 2. Нарезаю укроп не мелкими кусками, отправляю к кабачкам. 3. Нарезаю чеснок, отправляю к кабачкам. 4. Добавляю лавровый лист, соль, сахар и уксус. 5. Перемешиваем. Оставляем в холодильнике и периодически перемешиваем. 6. Через 10-12 часов можно есть. Малосольные огурцы: Ингредиенты: 1 кг огурцов

1 ст. л соли (без горки)

1 ч. л сахара (без горки)

4 зубчика чеснока

Укроп Способ приготовления: Отправьте в пакет укроп, сахар, соль, выжатый чеснок. Срежьте в огурцах "носик", положите в пакет. Перемешайте. Положите в холодильник на 10-12 часов. Переворачивайте в течение дня. Маринованные баклажаны: Ингредиенты: 1 кг баклажанов

1.5 л воды

1 ч. л соли (с горкой) Маринад: 1 л воды

2.5 ч. л соли (с горкой)

1.5 ст. л сахара (с горкой)

3 ст. л растительного масла

4 ст. л уксуса (6%)

20 горошин черного перца

3 зубчика чеснока

Щепотка хмели-сунели Способ приготовления: Очистите баклажаны, нарежьте на небольшие кусочки. Залейте кипятком и добавьте соль. Накройте и проварите 10-15 мин. Слейте воду. Приготовьте маринад:

- вода+сахар+соль - перемешайте.

- добавьте перец, хмели-сунели и масло + чеснок - перемешайте. Залейте маринадом баклажаны, перемешайте, накройте пленкой. В холодильник на 3 часа. После достать из маринада, добавить кинзу и укроп. Готовим вкусные соленья из овощей (фото: instagram.com/lizaglinskaya)