Маринованные кабачки, огурцы и баклажаны: лучшие рецепты солений от известного кулинара
Лето - сезон вкусных и полезных овощей, которые можно не только есть свежими, а еще и засолить на осень и зиму.
Как быстро и просто замариновать кабачки, огурцы и баклажаны, рассказала известный украинский кулинар, победительница второго сезона МастерШеф Лиза Глинская.
Маринованные кабачки:
Ингредиенты:
- 1 кг кабачков (цуккини)
- 1 ст. л. соли (без горки)
- 1 ч. л. сахара (без горки)
- 4-5 зубчиков чеснока
- укроп
- лавровый лист
- 1 ст. л. уксуса
Способ приготовления:
1. Берем 2 небольших пакета, ставим их друг в друга. Предварительно моем кабачки, нарезаем их на 8 частей и отправляем в пакеты.
2. Нарезаю укроп не мелкими кусками, отправляю к кабачкам.
3. Нарезаю чеснок, отправляю к кабачкам.
4. Добавляю лавровый лист, соль, сахар и уксус.
5. Перемешиваем. Оставляем в холодильнике и периодически перемешиваем.
6. Через 10-12 часов можно есть.
Малосольные огурцы:
Ингредиенты:
- 1 кг огурцов
- 1 ст. л соли (без горки)
- 1 ч. л сахара (без горки)
- 4 зубчика чеснока
- Укроп
Способ приготовления:
Отправьте в пакет укроп, сахар, соль, выжатый чеснок.
Срежьте в огурцах "носик", положите в пакет. Перемешайте.
Положите в холодильник на 10-12 часов. Переворачивайте в течение дня.
Маринованные баклажаны:
Ингредиенты:
- 1 кг баклажанов
- 1.5 л воды
- 1 ч. л соли (с горкой)
Маринад:
- 1 л воды
- 2.5 ч. л соли (с горкой)
- 1.5 ст. л сахара (с горкой)
- 3 ст. л растительного масла
- 4 ст. л уксуса (6%)
- 20 горошин черного перца
- 3 зубчика чеснока
- Щепотка хмели-сунели
Способ приготовления:
Очистите баклажаны, нарежьте на небольшие кусочки. Залейте кипятком и добавьте соль.
Накройте и проварите 10-15 мин. Слейте воду.
Приготовьте маринад:
- вода+сахар+соль - перемешайте.
- добавьте перец, хмели-сунели и масло + чеснок - перемешайте.
Залейте маринадом баклажаны, перемешайте, накройте пленкой.
В холодильник на 3 часа.
После достать из маринада, добавить кинзу и укроп.
Готовим вкусные соленья из овощей (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
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