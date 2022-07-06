Рецепт маринованих грибочків від відомого кулінара: швидко, смачно і недорого

Багато хто любить мариновані овочі, в особистості грибочки, такі як шампіньйони, гливи. Зараз це найсмачніша закуска, яка готується швидко і просто, а коштує зовсім недорого.

Накриваємо гриби харчовою плівкою. 10-12 годин в холодильнику і можна їсти.

Зливаємо воду з грибів. Гриби додаємо до маринаду. Перемішуємо.

Миємо гриби, варимо їх у підсоленій воді приблизно10 хвилин.

Нагадаємо, перед цим ми розповідали, які помилки при засолюванні огірків можуть зіпсувати закуску.

А також публікували кращі рецепти солінь від Лізи Глинської - читайте, як приготувати смачні мариновані кабачки, огірки і баклажани.