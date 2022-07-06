Рецепт маринованих грибочків від відомого кулінара: швидко, смачно і недорого
Багато хто любить мариновані овочі, в особистості грибочки, такі як шампіньйони, гливи. Зараз це найсмачніша закуска, яка готується швидко і просто, а коштує зовсім недорого.
Рецептом маринованих грибів поділилася відомий кулінар Ліза Глинська.
Інгредієнти:
- 500 г грибів (шампіньйони (печериці)/гливи)
- 20 г (1 ст.л. без горки) солі
- 50 мл (3 ст.л.) соняшникової олії
- 50 мл (3 ст.л.) соєвого соусу
- 20 мл оцту (4 ч.л.)
- лавровий лист
- 5-6 горошків чорного перцю
- 10 г цукру (1/2 ст.л.)
- 4-5 зубчиків часнику
- зелень (петрушка, кінза)
Спосіб приготування:
Миємо гриби, варимо їх у підсоленій воді приблизно10 хвилин.
Робимо маринад: змішуємо олію, соус, сіль, цукор, перець, лавровий лист, часник та зелень. Перемішуємо.
Зливаємо воду з грибів. Гриби додаємо до маринаду. Перемішуємо.
Накриваємо гриби харчовою плівкою. 10-12 годин в холодильнику і можна їсти.
Ліза Глинська показала, як приготувати мариновані гриби (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
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