Рецепт, который ищут все: самый простой и вкусный яблочный пирог

Рецептов яблочных пирогов существует множество, но некоторые из них проверены временем и опытом, и считаются чуть ли не "каноническими".
Как приготовить идеальный яблочный пирог, рассказала известный украинский блогер Alina FooDee.
Нарежьте яблоки на дольки. Посыпьте их корицей.
Взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли в течение 3-4 минут. Влейте молоко.
Смешайте муку с разрыхлителем. Добавьте в жидкие ингредиенты. Замесите жидкое тесто.
Смажьте пергамент сливочным маслом и выложите в форму. Сверху выложите яблоки. Залейте тестом и немного перемешайте.
Выпекайте 30-35 минут при 180 градусах.
Когда пирог остынет, посыпьте его сахарной пудрой.
Раньше мы писали, как приготовить тирамису, как его готовят итальянцы.
Также читайте о старинном рецепте медовика со сметанным кремом.