Тирамису, как его делают итальянцы: на готовку всего 15 минут

Настоящий тирамису готовится с кремом на основе сырых яиц. Такой ингредиент может пугать, поэтому его заменяют взбитыми сливками. Предлагаем вам рискнуть и все же повторить рецепт итальянцев.

Как это сделать, рассказала известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

Маскарпоне - 500 г

Яйца крупные - 4 шт.

Сахар - 4 ст. л.

Ликер или вино Марсала - 1-2 ст. л. (можно добавить ром)

Печенье Савоярди - 300 г (36-40 шт.)

Кофе эспрессо - 200 мл

Какао

Пошаговое приготовление

Разделите яйца на желтки и белки. Добавьте к желткам одну столовую ложку сахара и взбейте до светлой пышной массы.

Смешайте маскарпоне со взбитыми желтками. По желанию можно добавить ликер или вино Марсала, можно ром.

Взбейте белки с 3 столовым ложками сахара до устойчивых пиков. Аккуратно добавьте взбитые желтки к маскарпоне с желтками, перемешивая лопаткой, чтобы сохранить воздушность крема.

Обмокните печенье савоярди в кофе. Выложите в форму. Выложите половину крема, потом еще один слой печенья и снова крем.

Накройте форму пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 2 часа.

Посыпьте какао перед подачей.