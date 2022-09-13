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Тирамису, как его делают итальянцы: на готовку всего 15 минут

Новина українською →
Вторник 13 сентября 2022 08:00
Тирамису, как его делают итальянцы: на готовку всего 15 минут Скриншот видео: Тирамису по классическому итальянскому рецепту на видео
Автор: Светлана Мащенко

Настоящий тирамису готовится с кремом на основе сырых яиц. Такой ингредиент может пугать, поэтому его заменяют взбитыми сливками. Предлагаем вам рискнуть и все же повторить рецепт итальянцев.

Как это сделать, рассказала известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Маскарпоне - 500 г
  • Яйца крупные - 4 шт.
  • Сахар - 4 ст. л.
  • Ликер или вино Марсала - 1-2 ст. л. (можно добавить ром)
  • Печенье Савоярди - 300 г (36-40 шт.)
  • Кофе эспрессо - 200 мл
  • Какао

Пошаговое приготовление

Разделите яйца на желтки и белки. Добавьте к желткам одну столовую ложку сахара и взбейте до светлой пышной массы.

Смешайте маскарпоне со взбитыми желтками. По желанию можно добавить ликер или вино Марсала, можно ром.

Взбейте белки с 3 столовым ложками сахара до устойчивых пиков. Аккуратно добавьте взбитые желтки к маскарпоне с желтками, перемешивая лопаткой, чтобы сохранить воздушность крема.

Обмокните печенье савоярди в кофе. Выложите в форму. Выложите половину крема, потом еще один слой печенья и снова крем.

Накройте форму пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 2 часа.

Посыпьте какао перед подачей.

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Также кулинар рассказала, как приготовить чизкейк без выпечки.

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