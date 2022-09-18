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Рецепт, який шукають всі: найпростіший і найсмачніший яблучний пиріг

Скріншот: Ідеальний яблучний пиріг
Автор: Світлана Мащенко

Рецептів яблучних пирогів існує безліч, але деякі з них перевірені часом і досвідом, і вважаються ледь не "канонічними".

Як приготувати ідеальний яблучний пиріг, розповіла відомий український блогер Alina FooDee.

Складники на форму 19 на 29 см:

  • Яблука - 4 шт.
  • Яйце - 2 шт.
  • Цукор - 100 г
  • Ванільний цукор - 10 г
  • Кориця - 1 ч. л. (за бажанням)
  • Сіль - щіпка
  • Борошно - 200 г
  • Молоко - 100 г
  • Розпушувач - 1 ч. л.

Покрокове приготування пирога

Наріжте яблука на часточки. Посипте їх корицею.

Збийте яйця з цукром, ванільним цукром та щіпкою солі протягом 3-4 хвилин. Влийте молоко.

Змішайте борошно з розпушувачем. Додайте до рідких інгредієнтів. Замісіть рідке тісто.

Змастіть пергамент вершковим маслом та викладіть у форму. Зверху викладіть яблука. Залийте тістом і трохи перемішайте.

Випікайте 30-35 хвилин при 180 градусах.

Коли пиріг прохолоне, посипте його цукровою пудрою.

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