Рецепт, який шукають всі: найпростіший і найсмачніший яблучний пиріг

Рецептів яблучних пирогів існує безліч, але деякі з них перевірені часом і досвідом, і вважаються ледь не "канонічними".
Як приготувати ідеальний яблучний пиріг, розповіла відомий український блогер Alina FooDee.
Наріжте яблука на часточки. Посипте їх корицею.
Збийте яйця з цукром, ванільним цукром та щіпкою солі протягом 3-4 хвилин. Влийте молоко.
Змішайте борошно з розпушувачем. Додайте до рідких інгредієнтів. Замісіть рідке тісто.
Змастіть пергамент вершковим маслом та викладіть у форму. Зверху викладіть яблука. Залийте тістом і трохи перемішайте.
Випікайте 30-35 хвилин при 180 градусах.
Коли пиріг прохолоне, посипте його цукровою пудрою.
Раніше ми писали, як приготувати тірамісу, як його готують італійці.
Також читайте про старовинний рецепт медовика зі сметанним кремом.