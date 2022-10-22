Рецепт капусти по-корейськи, після якої ви ніколи не купите магазинну

Маринована капуста по-корейськи - це чудова закуска, яка сподобається багатьом, а обійдеться зовсім недорого.
У матеріалі Styler читайте простий рецепт приготування цієї пряної страви.
Качан капусти наріжте на кілька частин, після чого на квадрати середніх розмірів. Моркву натріть на тертці для корейської моркви і разом з капустою перекладіть у глибоку ємність.
Всипте приправи, додайте роздавлений часник і заливаємо оцтом. У сотейник налийте олію і розігрійте її, потім влийте в капусту і все ретельно перемішайте, щоб добре розподілилися всі приправи.
Заберіть у холодильник на 5-6 годин маринуватися. Через 6 годин капуста готова. Смачного!
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