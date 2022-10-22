Рецепт капусты по-корейски, после которой вы никогда не купите магазинную

Маринованная капуста по-корейски - это великолепная закуска, которая понравится многим, а обойдется совсем недорого.
В материале Styler читайте простой рецепт приготовления этого пряного блюда.
Качан капусты нарежьте на несколько частей, после чего на квадраты средних размеров. Морковь натрите на терке для корейской морковки и вместе с капустой переложите в глубокую емкость.
Всыпьте приправы, добавьте раздавленный чеснок и заливаем уксусом. В сотейник налейте растительное масло и разогрейте его, после влейте в капусту и все тщательно перемешайте, что бы хорошо распределились все приправы.
Уберите в холодильник на 5-6 часов мариноваться. Через 6 часов капуста готова. Приятного аппетита!
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