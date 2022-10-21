Мексиканська закуска вдома: готуємо хрусткі та соковиті начос

21 жовтня святкують Міжнародний день найпопулярнішої мексиканської закуски - начос. Вона чудово доповнить стіл для гостей, а ще створить домашню атмосферу під перегляд фільмів із коханою людиною.

Styler не бачить приводів не пригостити начосами своїх домашніх, тому починаємо готувати!

Що потрібно для начосів?

Начос - це перш за все чипси з кукурудзяної муки. Однак їх доповнюють різноманітними добавками та соусами.

Щоб приготувати чипси начос, вам знадобиться:

60-70 грамів окропу

Пів чайної ложки солі

50 грамів кукурудзяного борошна

Пів чайної ложки сушеної паприки

Дві столові ложки рослинної олії. Для збереження традиційного смаку радимо взяти кукурудзяну

Готуємо начоси

З'єднайте разом борошно та окріп і замішайте тісто. Влийте туди олію, додайте сіль і паприку, і знову добре перемішайте до однорідної консистенції. Важливо зробити це так, щоб тісто було без грудочок.

На деко, вистелене папером, тонко викладіть тісто. Розріжте ножем на рівні трикутники. Це класична форма начос.

Запікайте чипси в духовці, нагрітій до температури 160 градусів у режимі конвекції 15-20 хвилин, і готово.

Приготуємо начинку для начосу

Нам знадобиться:

Пів кілограма фарш із вашого улюбленого м'яса

Одна цибулина

Дві столові ложки соусу Теріякі

Два види сиру

Банка кукурудзи

Консервовані томати

Один червоний солодкий перець

До фаршу додайте крупно нарізану цибулю. Обсмажте суміш на пательні з соусом. Після цього викладіть фарш на деко, додайте зелень, сир і кукурудз, томати та перець.

Усе це гарно перемішайте і випікайте в духовці 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. Коли дістанете, перемішайте ще раз і присипте зверху сиром. Знову поставте запікатися на кілька хвилин, щоб утворилася золотава скоринка.

Смакуйте разом із начос та улюбленими напоями!