Рецепт ідеального холодцю на Великдень: прозорий, смачний і без желатину
Хочеш приготувати ідеальний холодець на Великдень, але без желатину? Цей рецепт дозволить отримати прозорий, смачний і справжній холодець, який стане прикрасою на святковому столі.
Як приготувати ідеальний холодець на Великдень без желатину, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Інгредієнти:
- 1 кг свинячих ніжок (або свинина з кісткою)
- 500 г свинячого м'яса (м’якоть) - для смаку та текстури
- 1 куряча грудка (для легкості та смаку)
- 1 велика цибулина
- 3-4 зубчики часнику
- 3 лаврових листи
- 10-15 горошин чорного перцю
- Сіль до свого смаку
- 2 літри води
- Морква (за бажанням)
- Петрушка для прикраси
Приготування:
Підготовка м'яса:
Ретельно помити свинячі ніжки, м'ясо та курячу грудку. Потім покласти їх у велику каструлю і залити холодною водою. Довести до кипіння і зняти піну. Це важливий етап, щоб холодець вийшов прозорим.
Варка бульйону:
Додати у каструлю лавровий лист, чорний перець та цілу очищену цибулю. Варити на слабкому вогні 4-5 годин, періодично знімаючи піну. Чим довше вариться бульйон, тим прозоріший він буде.
Проціджування:
Коли бульйон готовий, вийняти м'ясо, цибулю та лавровий лист. Через дрібне сито процідити бульйон, щоб не було дрібних частинок, і він був абсолютно чистим.
Додавання овочів:
За бажанням можна додати в бульйон моркву, яку потрібно попередньо відварити окремо, нарізати та покласти в холодець для кольору та аромату.
Остаточне приготування:
М'ясо порізати на дрібні шматочки, додати у бульйон разом з часником, посолити до свого смаку. Дати бульйону знову закипіти.
Формування холодцю:
Перелити бульйон у форми, на дно яких можна викласти шматочки моркви або зелень для краси. Охолодити до кімнатної температури, а потім поставити в холодильник на 6-8 годин, щоб застигло.
Рекомендації:
Якщо бульйон занадто рідкий, можна додати ще трохи кісток, щоб додати більшої желатиноподібної текстури.
Для прикраси та більш естетичного вигляду можна додати тонкі скибочки вареної моркви або петрушку.
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