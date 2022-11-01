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Рецепт домашнього хліба: знадобиться лише чотири інгредієнти

Готуємо домашній хліб-паляницю (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Українська кухня славиться пухкою та смачною випічкою, а особливо хлібом. Тому вміти його приготувати - обов'язок кожної істинної господиньки.

Як приготувати хліб-паляницю в домашніх умовах самостійно діляться на сторінці в Instagram "Смачні домашні рецепти".

Інгредієнти для хлібчика

Щоб приготувати хліб вдома, візьміть всього лише чотири простих інгредієнти:

  • 8 грамів солі
  • 500 грамів борошна
  • 1/4 чайної ложки сухих дріжджів
  • 340 мл води кімнатної температури

Покрокове приготування

У воді кімнатної температури розмішуємо дріжджі, сіль, з'єднуємо з просіяним борошном, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо при кімнатній температурі на 12 годин.

Поверхню, де будете робити тісто, присипаємо борошном, викладаємо тісто, скручуємо в рулетик і защіпуємо краї. На цьому етапі тісто буде липнути, і це нормально. Повторіть ці дії декілька раз, защіпуючи краї.

Перекладаємо тісто в миску застелену рушником і присипану борошном, залишивши на одну-дві години.

Розігріваємо духовку разом із деко до 230-250 градусів протягом 30 хвилин. Деко має бути розпечене. На дно духовки кладемо форму, в яку треба налити кружку окропу, щоб утворилася хрумка скоринка.

Перевертаємо на пергамент тісто, робимо один або декілька надрізів і пергамент з тістом переносимо на розпечене деко. Випікаємо 30 хв з водою, потім воду забираємо і печемо ще п'ять-сім хвилин.

Після випікання дайте хлібу повністю охолонути.

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