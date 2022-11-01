ua ru
Вт, 01 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лінивий яблучний пиріг з лаваша: копійчаний рецепт за кілька хвилин

Новость на русском →
Вівторок 01 листопада 2022 07:34
Лінивий яблучний пиріг з лаваша: копійчаний рецепт за кілька хвилин Скріншот: Яблучний пиріг з лаваша
Автор: Світлана Мащенко

Яблучний пиріг, або штрудель, можна приготувати зі звичайнісінького лаваша.

Рецептом пирога поділився Сергій Поканевич, український шеф-кухар, бренд-шеф кількох одеських ресторанів.

Інгредієнти (на 2 порції):

  • Лаваш тонкий - 2 шт.
  • Яблука - 400 г (3 шт.)
  • Яйце - 1 шт.
  • Масло вершкове - 65 г
  • Конфітюр (варення) - 6 ч. л.
  • Мед - 1 ст. л.
  • Кориця - на смак
  • Пудра цукрова - на смак

Покрокове приготування

Наріжте яблука півкільцями. Поставте грітися сковороду з вершковим маслом. Обсмажте на помірному вогні яблука. Додайте конфітюр, і корицю. Потоміть 5-7 хвилин у власному соку.

Розігрійте духовку до 195 градусів. Змішайте яйце з м'яким вершковим маслом. Візьміть два круглих вірменських лаваша, вилийте на нього суміш яйця з маслом. Розмажте пензликом.

Викладіть начинку і заверніть лаваші. Відправте в духовку на 10-12 хвилин. Наш штрудель готовий. Посипте його цукровою пудрою, коли він прохолоне.

Раніше ми писали, як приготувати яблучний пиріг зі старої кулінарної книги.

Також читайте про рецепт яблучного пирога "Невидимка".

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт Рецепти пирог