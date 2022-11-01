Лінивий яблучний пиріг з лаваша: копійчаний рецепт за кілька хвилин

Яблучний пиріг, або штрудель, можна приготувати зі звичайнісінького лаваша.

Інгредієнти (на 2 порції):

Лаваш тонкий - 2 шт.

Яблука - 400 г (3 шт.)

Яйце - 1 шт.

Масло вершкове - 65 г

Конфітюр (варення) - 6 ч. л.

Мед - 1 ст. л.

Кориця - на смак

Пудра цукрова - на смак

Покрокове приготування

Наріжте яблука півкільцями. Поставте грітися сковороду з вершковим маслом. Обсмажте на помірному вогні яблука. Додайте конфітюр, і корицю. Потоміть 5-7 хвилин у власному соку.

Розігрійте духовку до 195 градусів. Змішайте яйце з м'яким вершковим маслом. Візьміть два круглих вірменських лаваша, вилийте на нього суміш яйця з маслом. Розмажте пензликом.

Викладіть начинку і заверніть лаваші. Відправте в духовку на 10-12 хвилин. Наш штрудель готовий. Посипте його цукровою пудрою, коли він прохолоне.