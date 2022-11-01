Лінивий яблучний пиріг з лаваша: копійчаний рецепт за кілька хвилин
Яблучний пиріг, або штрудель, можна приготувати зі звичайнісінького лаваша.
Рецептом пирога поділився Сергій Поканевич, український шеф-кухар, бренд-шеф кількох одеських ресторанів.
Інгредієнти (на 2 порції):
- Лаваш тонкий - 2 шт.
- Яблука - 400 г (3 шт.)
- Яйце - 1 шт.
- Масло вершкове - 65 г
- Конфітюр (варення) - 6 ч. л.
- Мед - 1 ст. л.
- Кориця - на смак
- Пудра цукрова - на смак
Покрокове приготування
Наріжте яблука півкільцями. Поставте грітися сковороду з вершковим маслом. Обсмажте на помірному вогні яблука. Додайте конфітюр, і корицю. Потоміть 5-7 хвилин у власному соку.
Розігрійте духовку до 195 градусів. Змішайте яйце з м'яким вершковим маслом. Візьміть два круглих вірменських лаваша, вилийте на нього суміш яйця з маслом. Розмажте пензликом.
Викладіть начинку і заверніть лаваші. Відправте в духовку на 10-12 хвилин. Наш штрудель готовий. Посипте його цукровою пудрою, коли він прохолоне.
Раніше ми писали, як приготувати яблучний пиріг зі старої кулінарної книги.
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