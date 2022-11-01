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Рецепт домашнего хлеба: понадобится всего четыре ингредиента

Готовим домашний хлеб-паляницу (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Украинская кухня славится мягкой и вкусной выпечкой, особенно хлебом. Поэтому уметь его приготовить - долг каждой истинной хозяйки.

Как приготовить хлеб-паляницу в домашних условиях самостоятельно делятся на странице в Instagram "Вкусные домашние рецепты".

Ингредиенты для хлебчика

Чтобы приготовить хлеб дома, возьмите всего четыре простых ингредиента:

  • 8 граммов соли
  • 500 граммов муки
  • 1/4 чайной ложки сухих дрожжей
  • 340 мл воды комнатной температуры

Пошаговое приготовление

В воде комнатной температуры размешиваем дрожжи, соль, соединяем с просеянной мукой, покрываем пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на 12 часов.

Поверхность, где будете делать тесто, присыпаем мукой, выкладываем тесто, скручиваем в рулетик и защипываем края. На этом этапе тесто будет липнуть, и это нормально. Повторите эти действия несколько раз, защипывая края.

Перекладываем тесто в миску, застеленную полотенцем и присыпанную мукой, оставив на один-два часа.

Разогреваем духовку вместе с противнем до 230-250 градусов в течение 30 минут. Противень должен быть раскален. На дно духовки кладем форму, в которую надо налить кружку кипятка, чтобы образовалась хрустящая корочка.

Переворачиваем на пергамент тесто, делаем один или несколько надрезов и пергамент с тестом переносим на раскаленный противень. Выпекаем 30 мин с водой, затем воду забираем и печем еще пять-семь минут.

После выпечки дайте хлебу полностью остыть.

Раньше мы делились рецептом ленивого яблочного пирога за считанные минуты.

А еще рассказывали, как просто и дешево сделать несколько по-одесски.

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кухня