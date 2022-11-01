Рецепт домашнього хліба: знадобиться лише чотири інгредієнти

Українська кухня славиться пухкою та смачною випічкою, а особливо хлібом. Тому вміти його приготувати - обов'язок кожної істинної господиньки.

Як приготувати хліб-паляницю в домашніх умовах самостійно діляться на сторінці в Instagram "Смачні домашні рецепти".

Інгредієнти для хлібчика

Щоб приготувати хліб вдома, візьміть всього лише чотири простих інгредієнти:

8 грамів солі

500 грамів борошна

1/4 чайної ложки сухих дріжджів

340 мл води кімнатної температури

Покрокове приготування

У воді кімнатної температури розмішуємо дріжджі, сіль, з'єднуємо з просіяним борошном, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо при кімнатній температурі на 12 годин.

Поверхню, де будете робити тісто, присипаємо борошном, викладаємо тісто, скручуємо в рулетик і защіпуємо краї. На цьому етапі тісто буде липнути, і це нормально. Повторіть ці дії декілька раз, защіпуючи краї.

Перекладаємо тісто в миску застелену рушником і присипану борошном, залишивши на одну-дві години.

Розігріваємо духовку разом із деко до 230-250 градусів протягом 30 хвилин. Деко має бути розпечене. На дно духовки кладемо форму, в яку треба налити кружку окропу, щоб утворилася хрумка скоринка.

Перевертаємо на пергамент тісто, робимо один або декілька надрізів і пергамент з тістом переносимо на розпечене деко. Випікаємо 30 хв з водою, потім воду забираємо і печемо ще п'ять-сім хвилин.



Після випікання дайте хлібу повністю охолонути.