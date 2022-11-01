Рецепт домашнего хлеба: понадобится всего четыре ингредиента

Украинская кухня славится мягкой и вкусной выпечкой, особенно хлебом. Поэтому уметь его приготовить - долг каждой истинной хозяйки.

Как приготовить хлеб-паляницу в домашних условиях самостоятельно делятся на странице в Instagram "Вкусные домашние рецепты".

Ингредиенты для хлебчика

Чтобы приготовить хлеб дома, возьмите всего четыре простых ингредиента:

8 граммов соли

500 граммов муки

1/4 чайной ложки сухих дрожжей

340 мл воды комнатной температуры

Пошаговое приготовление

В воде комнатной температуры размешиваем дрожжи, соль, соединяем с просеянной мукой, покрываем пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на 12 часов.

Поверхность, где будете делать тесто, присыпаем мукой, выкладываем тесто, скручиваем в рулетик и защипываем края. На этом этапе тесто будет липнуть, и это нормально. Повторите эти действия несколько раз, защипывая края.

Перекладываем тесто в миску, застеленную полотенцем и присыпанную мукой, оставив на один-два часа.

Разогреваем духовку вместе с противнем до 230-250 градусов в течение 30 минут. Противень должен быть раскален. На дно духовки кладем форму, в которую надо налить кружку кипятка, чтобы образовалась хрустящая корочка.

Переворачиваем на пергамент тесто, делаем один или несколько надрезов и пергамент с тестом переносим на раскаленный противень. Выпекаем 30 мин с водой, затем воду забираем и печем еще пять-семь минут.



После выпечки дайте хлебу полностью остыть.