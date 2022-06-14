Рецепт домашней зубной пасты: здоровые зубы для всей семьи без всякой "химии"

Несмотря на обилие информации о вредных элементах в составе зубной пасты, люди упорно закрывают на это глаза. Возможно, повышение цен сможет обратить внимание украинцев на домашнюю зубную пасту, которая в разы дешевле и полезнее.
Как приготовить натуральную зубную пасту в домашних условиях, рассказал стоматолог Владимир Береговой в программе "Все буде добре".
Основой для пасты является настойка из коры дуба. Такая настойка делается очень легко. Берем три столовые ложки коры дуба, заливаем чашкой горячей воды и ставим на паровую баню примерно на 20-25 минут.
Кору дуба стоматолог советует выбирать для основы зубной пасты, из-за ее лечебных свойств, а именно:
Далее нам понадобится белая глина, или каолин. Этот ингредиент добавляем из-за наличия в нем оксида кремния и алюминия, благодаря которым наша паста будет эффективно отбеливать зубы и убирать налет.
Следующим ингредиентом будет мед липовый или масло шиповника. Эти ингредиенты используются для вкусовых свойств пасты.
Кроме того, мед:
Также мы добавим капли экстракта водного прополиса. Эти капли способствуют уменьшению кровотечения десен и воспаления тканей.
Для защиты зубов от вредных бактерий помогает эфирное масло шалфея.
Следующим ингредиентом станет кокосовое масло. Благодаря этому маслу на зубах уменьшается образование налета, а десны получают дополнительную защиту. Кроме того, кокосовое масло поможет нашей пасте не портиться со временем.
Чтобы укрепить стенки зубов, мы добавим мякоть алоэ, которая является превосходным антисептиком и влияет на укрепление стенок сосудов.
Далее мы добавим кунжутное масло, которое является источником кальция и ряда витаминов.
Для приятного запаха нашей зубной пасты следует добавить эфирное масло цитрусового фрукта, например апельсина, лимона или микс цитрусового эфирного масла.
Готовую зубную пасту можно хранить, как и покупную. Но мы советуем хранить ее в холодильнике.
Все выше перечисленные ингредиенты можно купить в аптеке. Конечно, этот список будет стоить, как несколько пачек "химической" зубной пасты, но этих ингредиентов хватит, чтобы делать домашнюю зубную пасту годами для всей семьи.
Способ приготовления очень прост: после добавления каждого ингредиента следует тщательно перемешивать до однородной массы.
Когда мы делаем домашнюю зубную пасту, то используем для основы настойку коры дуба.
Как ее делать, вы могли прочитать в начале статьи. Так вот, для зубной пасты нам нужно было лишь 4 чайные ложки, а остатки настойки мы можем использовать, как ополаскиватель ротовой полости.
Уже через неделю использования такого ополаскивателя, вы сможете почувствовать результат в виде улучшения состояния ваших десен.
Кроме того, мы можем добавить к настойке из коры дуба, настойку из:
Также отличным компонентом любого домашнего ополаскивателя для ротовой полости будет сок алоэ.
Важным правилом является концентрация ополаскивателя: если на вкус ополаскиватель горький, его следует разбавить.
Ранее мы писали, про 12 полезных лайфхаков с зубной пастой.
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