Очистка, лечение и укладка: 12 полезных лайфхаков с зубной пастой

Зубная паста помимо основных своих функций по заботе о здоровье и красоте зубов и ротовой полости имеет ряд других полезных особенностей, которые помогут решить ряд бытовых вопросов, обладает лечебными обезболивающими свойствами.

В каких еще случаях можно использовать зубную пасту, и можно ли применять даже самый дешевый тюбик - читайте в материале ниже.

Подборка 12 советов для "альтернативного" применения зубной пасты

1. Очистка пятен на одежде

Для избавления от загрязнений и пятен любой сложности - как со свежими, так и со старыми - на предметах гардероба можно брать вместо дорогого пятновыводителя обычную зубную пасту - порой она справляется с проблемой даже эффективнее. Следует нанести пасту на загрязненное место, а когда она подсохнет тщательно потереть, затем - прополоскать или отправить в стиральную машину.

2. Очистка пятен на ковре

Если убираем пятно с ковра, то при отмывании после зубной пасты рекомендуется использовать щетку именно с твердым ворсом.

3. Очистка кухонной утвари и чугунных поверхностей

Для избавления от копоти на посуде следует помазать загрязнившиеся участки зубной пастой (можно брать самую дешевую), после чего нужно тщательно протереть поверхность до блеска. Столовые приборы - вилки и ложки - тоже можно так эффективно очистить. Как отмечают стоматологи на doctorelisov.com.ua, кварцевые соединения, находящиеся в зубной пасте, являются отличным абразивным материалом.

4. Очистка ювелирки

С помощью зубной пасты можно очистить серебро, золото, даже бриллианты. Для этого следует втереть содержимое тюбика в ювелирное изделие на несколько часов - лучше на полдня, после чего сухой тряпкой вытереть остатки до блеска.

5. Для снятия зуда

Чтобы уменьшить опухоль после укуса насекомого и снять зуд, также можно использовать зубную пасту. После ее нанесения на больное место она помогает ранке после пореза либо мозоли подсушиться.

6. Лечение ожогов и снятие боли

При небольших ожогах - но только не на открытых ранах! - можно нанести на место немного зубной пасты, которая как поможет предотвратить появление волдыря, и временно снимет боль.

7. Лечение кожи

Для того чтобы кожа быстрее зажила после удаления прыща, можно помазать на ночь поврежденную область небольшим количеством зубной пасты, и уже утром просто умыться водой.

8. Очистка ногтей

За счет входящих в состав зубной пасты частичек, способных восстанавливать эмаль, можно ее применять и для чистки ногтей и ногтевой пластины от грязи.

9. Укладка для волос

Так как в гелевых зубных пастах присутствуют полимеры, идентичные гелю для волос, их можно использовать и при укладке.

10. Очистка стен от пятен

Вместо перекрашивания стен или вынужденной поклейки обоев можно попробовать избавиться от пятен при помощи зубной пасты, если нанести определенное количество на проблемный участок, аккуратно втирать в место загрязнения, после чего чистой тряпкой удалить остатки пасты.

11. Для отбеливания обуви

Зубная паста эффективно помогает очистить обувь, особенно она хороша для белых кроссовок - просто нанесите на загрязненную поверхность и протрите место щеткой.

12. Избавление от запаха

Зубная паста великолепно может помочь для избавления от въедливых запахов на руках от лука, рыбы, чеснока, с которыми вы работали на кухне при готовке. Иногда даже эффективнее, чем мыло.