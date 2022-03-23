Острая зубная боль? Врачи рассказали, как избавиться от нее дома
Коллаж РБК-Украина: как лечить зубную боль дома
Острую зубную боль трудно сравнить с чем-то, или описать. Однако сейчас доступ к услугам стоматолога ограничен, а облегчать свое состояние надо.
Как это сделать дома, рассказала группа врачей-блогеров, которую ведут страницу sviy.doc в Instagram.
Как экстренно облегчить острую зубную боль
- Вычистить зубы и имеющиеся дырки от остатков пищи и налета.
- Принять обезболивающее: это может быть (ибупрофен, парацетамол, анальгин, дексалгин, нимесил, долорен, фаниган). Детям - из расчета парацетамол 15 мг/кг, ибупрофен 10 мг/кг.
- Сделать полоскание солевым раствором: 1 чайная ложка соли/и или соды на стакан воды (лучше чаще, особенно если появляется припухлость возле зубов). Можно добавить к раствору 2-3 капли йода.
- Можно открыть ампулу лидокаина 2% и смоченный в этот раствор ватный шарик поместить в дырку в зубе, который у вас болит.
Что делать при чрезмерной кровоточивости десен
- Самое первое - это вычищать максимально возможно зубы от налета, несмотря на кровоточивость.
- Полоскать 2-3 раза в день хлоргексидином 0.12, или наносить после чистки зубов метрагил дента гель или холисал гель. Или же обычный ополаскиватель для десен.
При первой же возможности надо обратиться к врачу за неотложной (ургентной) помощью.
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