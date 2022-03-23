ru ua
Ср, 23 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Острая зубная боль? Врачи рассказали, как избавиться от нее дома

Новина українською →
Среда 23 марта 2022 10:22
Острая зубная боль? Врачи рассказали, как избавиться от нее дома Коллаж РБК-Украина: как лечить зубную боль дома
Автор: Светлана Мащенко

Острую зубную боль трудно сравнить с чем-то, или описать. Однако сейчас доступ к услугам стоматолога ограничен, а облегчать свое состояние надо.

Как это сделать дома, рассказала группа врачей-блогеров, которую ведут страницу sviy.doc в Instagram.

Как экстренно облегчить острую зубную боль

  1. Вычистить зубы и имеющиеся дырки от остатков пищи и налета.
  2. Принять обезболивающее: это может быть (ибупрофен, парацетамол, анальгин, дексалгин, нимесил, долорен, фаниган). Детям - из расчета парацетамол 15 мг/кг, ибупрофен 10 мг/кг.
  3. Сделать полоскание солевым раствором: 1 чайная ложка соли/и или соды на стакан воды (лучше чаще, особенно если появляется припухлость возле зубов). Можно добавить к раствору 2-3 капли йода.
  4. Можно открыть ампулу лидокаина 2% и смоченный в этот раствор ватный шарик поместить в дырку в зубе, который у вас болит.

Что делать при чрезмерной кровоточивости десен

  • Самое первое - это вычищать максимально возможно зубы от налета, несмотря на кровоточивость.
  • Полоскать 2-3 раза в день хлоргексидином 0.12, или наносить после чистки зубов метрагил дента гель или холисал гель. Или же обычный ополаскиватель для десен.

При первой же возможности надо обратиться к врачу за неотложной (ургентной) помощью. ­

Ранее мы писали, как получить бесплатную стоматологическую помощь в Киеве.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
стоматолог
LITE
Дорофеева разводится с Дантесом. Это не шутка
Дорофеева разводится с Дантесом. Это не шутка