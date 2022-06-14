Рецепт домашньої зубної пасти: здорові зуби для всієї родини без жодної "хімії"

Попри велику кількість інформації про шкідливі елементи у складі зубної пасти, люди вперто заплющують на це очі. Можливо, підвищення цін зможе звернути увагу українців на домашню зубну пасту, яка в рази дешевша та корисніша.
Як приготувати натуральну зубну пасту в домашніх умовах, розповів стоматолог Володимир Береговий у програмі "Все буде добре".
Основою для пасти є настоянка з кори дуба. Така настоянка робиться дуже легко. Беремо три столові ложки кори дуба, заливаємо чашкою гарячої води та ставимо на парову баню приблизно на 20-25 хвилин.
Кору дуба стоматолог радить обирати для основи зубної пасти через її лікувальні властивості, а саме:
Далі нам знадобиться біла глина, або каолін. Цей інгредієнт додаємо через наявність у ньому оксиду кремнію та алюмінію, завдяки яким наша паста буде ефективно відбілювати зуби та прибирати наліт.
Наступним інгредієнтом буде мед липовий або олія шипшини. Ці інгредієнти використовуються для смакових властивостей пасти.
Окрім того, мед:
Також ми додамо краплі екстракту водного прополісу. Ці каплі сприяють зменшенню кровотечі ясен та запалення тканин.
Для захисту зубів від шкідливих бактерій допомагає ефірна олія шавлії.
Наступним інгредієнтом стане кокосова олія. Завдяки цій олії на зубах зменшується утворення нальоту, а ясна отримують додатковий захист. Окрім того, кокосова олія допоможе нашій пасті не псуватись з часом.
Щоб укріпити стінки зубів, ми додамо м'якоть алое, яка є чудовим антисептиком та впливає на укріплення стінок судин.
Далі ми додамо кунжутну олію, яка є джерелом кальцію та ряду вітамінів.
Для приємного запаху нашої зубної пасти слід додати ефірну олію цитрусового фрукта, як от апельсину, лимону чи мікс цитрусової ефірної олії.
Готову зубну пасту можна зберігати, як і куповану. Але ми радимо зберігати її у холодильнику.
Усі вище перераховані інгредієнти можна купити в аптеці. Звісно, цей список буде коштувати, як декілька пачок "хімічної" зубної пасти, але цих інгредієнтів вистачить, щоб робити домашню зубну пасту роками для усієї сім'ї.
Спосіб приготування дуже простий: після додавання кожного інгредієнту слід ретельно перемішувати до однорідної маси.
Коли ми робимо домашню зубну пасту, то використовуємо для основи настоянку кори дуба.
Як її робити, ви могли прочитати на початку статті. Так от, для зубної пасти нам потрібно було лише 4 чайні ложки, а залишки настоянки ми можемо використовувати, як ополіскувач ротової порожнини.
Вже через тиждень використання такого ополіскувача, ви зможете відчути результат у вигляді покращення стану ваших ясен.
Окрім того, ми можемо додати до настоянки з кори дуба, настоянки з:
Також чудовим компонентом будь-якого домашнього ополіскувача для ротової порожнини буде сік алое.
Важливим правилом є концентрація ополіскувача: якщо на смак ополіскувач гіркий, його слід розбавити.
Раніше ми писали, про 12 корисних лайфхаків із зубною пастою.
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