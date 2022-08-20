Рецепт арбузного мармелада от турецких кулинаров: готовится невероятно просто и быстро!

Турецкие сладости известны и популярны во всем мире. Различные конфеты, халва и мармелад готовятся из самых разнообразных продуктов. Оказывается, из арбуза можно сделать очень вкусный мармелад и вам для этого понадобится совсем мало ингредиентов и времени.
Как приготовить мармелад из арбуза по рецепту от турецких кулинаров - читайте ниже.
Для приготовления мармелада вам нужен арбузный сок. Получить его очень просто - возьмите пару кусочков арбуза и натрите их на терке. А потом полученный сок процедите через сито или марлю.
Сок выливаем в сотейник, добавляем сахар. Регулируйте количество сахара самостоятельно - если арбуз сладкий, то берите меньше. Потом добавьте крахмал, можно картофельный, а можно и кукурузный.
При желании можно добавить лимонный сок или лимонную кислоту.
Полученную смесь ставьте на медленный огонь и постоянно мешайте. Когда смесь станет пастообразной, добавьте сливочное масло и хорошо перемешайте. Потом снимайте с огня.
Расстелите пергамент или бумагу для выпечки на столе. Слегка смажьте маслом или присыпьте крахмалом.
Потом выкладывайте на бумагу массу и разровняйте до нужной толщины. Можно раскатать.
Закрывайте сверху бумагой и отправляйте в холодильник - минимум на 1 час.
Потом посыпьте готовый мармелад сахарной пудрой или сахаром, нарежьте на кусочки - как вам больше нравиться и можно наслаждаться.
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