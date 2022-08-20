Рецепт кавунового мармеладу від турецьких кулінарів: готується неймовірно просто і швидко!

Турецькі солодощі відомі та популярні в усьому світі. Різні цукерки, халва і мармелад готуються з найрізноманітніших продуктів. Виявляється, з кавуна можна зробити дуже смачний мармелад і вам для цього знадобиться зовсім мало інгредієнтів і часу.

Як приготувати мармелад з кавуна за рецептом від турецьких кулінарів - читайте нижче.

Інгредієнти:

Кавуновий сік - 1 стакан

Цукор - ½ ст. ложки

Кукурудзяний крохмаль - ¼ ложки

Вершкове масло - 1 ч. ложка

Цукрова пудра для посипання

Спосіб приготування:

Для приготування мармеладу вам потрібен кавуновий сік. Отримати його дуже просто - візьміть пару шматочків кавуна і натріть їх на тертці. А потім отриманий сік процідіть через сито або марлю.

Сік виливаємо в сотейник, додаємо цукор. Регулюйте кількість цукру самостійно - якщо кавун солодкий, то беріть менше. Потім додайте крохмаль, можна картопляний, а можна і кукурудзяний.

Якщо є бажання, то можна додати лимонний сік або лимонну кислоту.

Отриману суміш ставте на повільний вогонь і постійно помішуйте. Коли суміш стане пастоподібною, додайте вершкове масло і добре перемішайте. Потім знімайте з вогню.

Розстеліть пергамент або папір для випічки на столі. Злегка змастіть маслом або присипте крохмалем.

Потім викладайте на папір масу і розрівняйте до потрібної товщини. Можна розкачати.

Закривайте зверху папером і відправляйте в холодильник - мінімум на 1 годину.

Потім посипте готовий мармелад цукровою пудрою або цукром, наріжте на шматочки - як вам більше подобатися і можна насолоджуватися.