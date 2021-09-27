Ретроградный Меркурий вступил в права: какие неприятности он может принести

Ретроградный Меркурий начал свое движение в понедельник, 27 сентября. В состоянии обратного движения эта планета будет находиться до 17 октября. Астрологи утверждают, что воздействие ретроградного Меркурия может принести как много неприятностей, так и положительные моменты в жизни.

Ретроградный Меркурий в ближайшие три недели может изрядно потрепать нервы людям. Энергетика Меркурия может сработать как в негативном ключе, так и во благо. По словам астрологов, именно в этот период люди могут узнать о себе что-то важное, открыть врожденные таланты, которые долгое время спали. Также могут быть повторения ситуаций из прошлого, которые не были завершены – и иногда такие ситуации также приносят добро.

Финансы и работа

Продуктивность в период ретроградного Меркурия падает и возникает ощущение замедленности. Это отчетливо почувствуют люди, которые часто находятся в разъездах. Новые проекты и дела начнут буксовать и запускаться тяжелее. Люди могут быть более забывчивыми, чем обычно. Астрологи рекомендуют в такие периоды более тщательно составлять план дел и писать списки ежедневно, чтобы избежать провалов в памяти.

Обучение

Учиться в ближайшие три недели тоже станет сложнее, так как будут мешать проблемы с запоминанием новых знаний. Если вы недавно перешли на новое место работы, проходите обучение на курсах или сдаете экзамены – будьте готовы к сложностям и старайтесь тщательно повторять все изученное.

Творческий кризис

Ретроградный Меркурий особым образом может влиять на творческих людей – все начинает валиться из рук, проявляется творческий кризис. Если вы не сможете достичь желаемого уровня – не пугайтесь, это все временно. После 17 октября все снова вернется в норму.

Настроение и здоровье

Настроение в периоды ретроградного Меркурия может сильно пострадать. В голову полезут неприятные мысли, воспоминания, которые мы хотели бы забыть. Проблемы могут обступить со всех сторон. Астрологи рекомендуют не впадать в апатию и прострацию, а заполнить свою жизнь чем-то активным и интересным, чтобы прогнать прочь печальные мысли.

Любовь и общение

Общение тоже начнет затрудняться, так как желание открываться пойдет на спад. Потребность в общении полностью не исчезнет, но вот с выражением своих мыслей понятным языком могут быть проблемы. Даже между самыми близкими людьми может на время пропасть доверие. Если вы почувствуете вспышку беспокойства или ревности – в этом может быть виноват именно ретроградный Меркурий.

Найти компромиссы в такие дни будет немного сложнее. Постарайтесь поставить себя на место другого человека, понять их мотивы и цели, желания и настроение.