Наступает Ретроградный Меркурий: какие опасности и возможности подарит нам особенное время
Фото: Ретроградный Меркурий 2021 (freepik)
Ретроградный Меркурий наступит уже 27 сентября и будет управлять нашими судьбами до 18 октября. Этому особенному времени присущи встречи с прошлым, завершение начатого, нахождение потерянного.
Что благоприятно в это время, в чем будет везти, а в чем не очень, Lite рассказала известный астролог Арина Артуровна.
Этот период благоприятен для того, чтобы:
- восстановить старые связи, контакты с бывшими партнерами по бизнесу и старыми друзьями,
- пересмотреть, решить недоработки в вопросах по детям, обучению, земле и недвижимости,
- завершить начатые проекты, доработки и переделки чего-либо,
- пересдать предметы, закрыть "хвосты",
- навести порядок дома, на работе, в голове,
- вынашивать и обдумывать идеи, а на директном (прямом) движении начать их реализацию,
- встретиться со старыми знакомыми,
- найти потерянные документы либо вещи.
А вот это не нужно делать с 27 сентября по 18 октября:
- не принимайте важные решения,
- не стоит расширяться, масштабироваться, налаживать новые контакты,
- не лучшее время для открытия бизнеса и начала новых проектов, обучения,
- не нужно спешить,
- нельзя верить на слово друзьям и коллегам (все нужно подтверждать письменно и официально),
- не нужно сейчас покупать автомобиль, гаджеты, "умный дом" и т. д.
Кроме того, в это время возможен срыв переговоров, отмена договоренностей, задержка, отмена рейсов, задержка оформления документов, поступления информации, потеря ценных бумаг и вещей.
Ранее астролог также предупредила про особый период, связанный с Венерой в Скорпионе.