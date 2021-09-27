Ретроградний Меркурій вступив у права: які неприємності він може принести

Ретроградний Меркурій почав свій рух у понеділок, 27 вересня. У стані зворотного руху ця планета буде перебувати до 17 жовтня. Астрологи стверджують, що вплив ретроградного Меркурія може принести як багато неприємностей, так і позитивні моменти в житті.

Ретроградний Меркурій в найближчі три тижні може неабияк потріпати нерви людям. Енергетика Меркурія може спрацювати як в негативному ключі, так і на благо. За словами астрологів, саме в цей період люди можуть дізнатися про себе щось важливе, відкрити вроджені таланти, які довгий час спали. Також може бути повторення ситуацій з минулого, які не були завершені - і іноді такі ситуації також приносять добро.

Фінанси та робота

Продуктивність в період ретроградного Меркурія падає і виникає відчуття сповільненості. Це чітко відчують люди, які часто знаходяться в роз'їздах. Нові проєкти й справи почнуть буксувати та запускатися важче. Люди можуть бути більш забудькуватими, ніж зазвичай. Астрологи рекомендують в такі періоди більш ретельно складати план справ і писати списки щодня, щоб уникнути провалів в пам'яті.

Навчання

Вчитися в найближчі три тижні теж стане складніше, оскільки будуть заважати проблеми із запам'ятовуванням нових знань. Якщо ви недавно перейшли на нове місце роботи, проходите навчання на курсах або складаєте іспити – будьте готові до складнощів і намагайтеся ретельно повторювати все вивчене.

Творча криза

Ретроградний Меркурій особливим чином може впливати на творчих людей – все починає падати з рук, проявляється творча криза. Якщо ви не зможете досягти бажаного рівня – не лякайтеся, це все тимчасово. Після 17 жовтня все знову повернеться в норму.

Настрій і здоров'я

Настрій в періоди ретроградного Меркурія може сильно постраждати. В голову полізуть неприємні думки, спогади, які ми хотіли б забути. Проблеми можуть обступити з усіх боків. Астрологи рекомендують не впадати в апатію і прострацію, а заповнити своє життя чимось активним і цікавим, щоб прогнати геть сумні думки.

Любов і спілкування

Спілкування теж почне ускладнюватися, бо бажання відкриватися піде на спад. Потреба в спілкуванні повністю не зникне, але ось з вираженням своїх думок зрозумілою мовою можуть бути проблеми. Навіть між найближчими людьми може на час пропасти довіра. Якщо ви відчуєте спалах занепокоєння або ревнощів – в цьому може бути винен саме ретроградний Меркурій.

Знайти компроміси в такі дні буде трохи складніше. Постарайтеся поставити себе на місце іншої людини, зрозуміти їх мотиви й цілі, бажання і настрій.