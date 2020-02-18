Ретроградный Меркурий наступил: что можно и нельзя делать

Ретроградный Меркурий первый в этом году наступил в понедельник, 17 февраля. Астрологи дали советы, как пережить этот сложный для человека период и остаться в хорошем настроении. В этот период у человека возможны всяческие неприятности и непредвиденные обстоятельства. Что можно делать, а что нельзя, читайте в материале Styler.

Что такое ретроградный Меркурий

Меркурий становится ретроградным не менее трех раз в году и его движение по-разному влияет на жителей нашей планеты. Астрологи предупреждают, что во время обычного движения Меркурия – у многих дела идут хорошо, совершаются необходимые сделки, поступает необходимая информация, общение с людьми не вызывает никаких проблем. Но во время, когда планета разворачивается и начинает свое обратное движение – наступает сложный период, который характеризуется конфликтами и непредвиденными ситуациями.

Что категорически нельзя делать в этот период, чтобы уберечься от проблем:

В этот период возможны ссоры, конфликты и недопонимания с близкими, друзьями и коллегами. Контролируйте себя и не отвечайте грубостью на грубость, ответственно подходите к словам и обещаниям и не спорьте до бессилия.

В этот период отложите крупные финансовые операции, не берите в долг и не давайте взаймы

Записывайте свои идеи и планы, но не реализовывайте их, пока Меркурий не вернется в прямое движение.

Не делайте крупные покупки и не подписывайте важные документы, так как есть риск поломки техники и нарушения условий договоров.

Не стоит кардинально решать вопросы со сменой работы – увольняться, менять или вступать в новую должность.

Не идите в это время в больницу на хирургические операции, лучше отложить их на потом.

Не планируйте в это время поездки или перелеты.

Что можно делать в Ретроградный Меркурий:

Наведите порядок в доме и избавьтесь от всего ненужного.

Встречайтесь с родными и позвоните близким, которых давно не видели.

Сделайте ревизию в информационном поле – почистите почту, социальные сети, заончите общение с нежелательными людьми.

Смело завершайте важные дела и проекты.

Отметим, что закончится Ретроградный Меркурий 10 марта.