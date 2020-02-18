Ретроградний Меркурій настав: що можна і не можна робити

Ретроградний Меркурій перший в цьому році насталв в понеділок, 17 лютого. Астрологи дали поради, як пережити цей складний для людини період і залишитися в хорошому настрої. В цей період у людини можливі всілякі неприємності і непередбачені обставини. Що можна робити, а що не можна, читайте в матеріалі Styler.

Що таке ретроградний Меркурій

Меркурій стає ретроградним не менш трьох разів на рік і його рух по-різному впливає на жителів нашої планети. Астрологи попереджають, що під час звичайного руху Меркурія – у багатьох справи йдуть добре, здійснюються необхідні угоди, надходить необхідна інформація, спілкування з людьми не викликає жодних проблем. Але в час, коли планета розвертається і починає зворотний рух – настає складний період, який характеризується конфліктами і непередбаченими ситуаціями.

Що категорично не можна робити в цей період, щоб уберегтися від проблем:

У цей період можливі сварки, конфлікти і непорозуміння з близькими, друзями і колегами. Контролюйте себе і не відповідайте грубістю на грубість, відповідально підходите до словам і обіцянкам і не сперечайтеся до безсилля.

У цей період відкладіть великі фінансові операції, не беріть у борг і не давайте в борг

Записуйте свої ідеї і плани, але не реалізовуйте їх, поки Меркурій не повернеться в пряме рух.

Не робіть великі покупки і не підписуйте важливі документи, так як є ризик поломки техніки і порушення умов договорів.

Не варто кардинально вирішувати питання зі зміною роботи – звільнятися, змінювати або вступати в нову посаду.

Не йдіть в цей час в лікарні на хірургічні операції, краще відкласти їх на потім.

Не плануйте в цей час поїздки або перельоти.

Що можна робити в Ретроградний Меркурій:

Наведіть порядок в будинку і позбудьтеся від усього непотрібного.

Зустрічайтеся з рідними і зателефонуйте близьким, яких давно не бачили.

Зробіть ревізію в інформаційному полі – почистіть пошту, соціальні мережі, заончите спілкування з небажаними людьми.

Сміливо завершуйте важливі справи і проекти.

Зазначимо, що закінчиться Ретроградний Меркурій 10 березня.