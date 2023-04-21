Ретроградний Меркурій у квітні: що не можна робити у непростий період, коли він пройде

Ретроградний Меркурій у 2023 році торкнеться нас із 21 квітня по 15 травня. Це досить складний період, оскільки він збігається з коридором затемнень.

Скільки триватиме цього року ретроградний Меркурій, і що не можна робити в цей період - читайте нижче на Styler.

Що таке ретроградний Меркурій

Ретроградний Меркурій - це рух планети на небі зі сходу на захід, тоді як зазвичай усі планети рухаються із заходу на схід. Але ретроградний рух - це лише оптична ілюзія, яка виникає через відмінність орбітальних швидкостей планет. Насправді планета не змінює свого напряму.

Астрологи вважають, що Меркурій відповідає за інтелект, думки, мовлення, письмо, контакти, переговори, папери, документи, інформацію, навчання, поїздки, родинні зв'язки та торгівлю. Тому насамперед ретроградність торкнеться саме цих сфер!

Так, у період з 21 квітня по 15 травня важливо переосмислити своє життя, доробити давно розпочаті справи та бути уважними до деталей, щоб не зробити погано самому собі своїми діяннями. Дочекайтеся закінчення ретроградного Меркурія і тоді починайте діяти. За цей час у вас буде шанс все обміркувати.

Що краще не робити у ретроградний Меркурій

Не слід починати щось нове;

Намагайтеся не підписувати важливі документи, укладати угоди;

Утримайтеся від покупки серйозної техніки;

Не розпочинайте новий бізнес;

Не робіть ремонт.

Що можна робити у ретроградний Меркурій