UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ретроградний Меркурій у квітні: що не можна робити у непростий період, коли він пройде

Фото: Ретроградний Меркурій 2023 проходить з квітня до травня (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Ретроградний Меркурій у 2023 році торкнеться нас із 21 квітня по 15 травня. Це досить складний період, оскільки він збігається з коридором затемнень.

Скільки триватиме цього року ретроградний Меркурій, і що не можна робити в цей період - читайте нижче на Styler.

Що таке ретроградний Меркурій

Ретроградний Меркурій - це рух планети на небі зі сходу на захід, тоді як зазвичай усі планети рухаються із заходу на схід. Але ретроградний рух - це лише оптична ілюзія, яка виникає через відмінність орбітальних швидкостей планет. Насправді планета не змінює свого напряму.

Астрологи вважають, що Меркурій відповідає за інтелект, думки, мовлення, письмо, контакти, переговори, папери, документи, інформацію, навчання, поїздки, родинні зв'язки та торгівлю. Тому насамперед ретроградність торкнеться саме цих сфер!

Так, у період з 21 квітня по 15 травня важливо переосмислити своє життя, доробити давно розпочаті справи та бути уважними до деталей, щоб не зробити погано самому собі своїми діяннями. Дочекайтеся закінчення ретроградного Меркурія і тоді починайте діяти. За цей час у вас буде шанс все обміркувати.

Що краще не робити у ретроградний Меркурій

  • Не слід починати щось нове;
  • Намагайтеся не підписувати важливі документи, укладати угоди;
  • Утримайтеся від покупки серйозної техніки;
  • Не розпочинайте новий бізнес;
  • Не робіть ремонт.

Що можна робити у ретроградний Меркурій

  • Укладати шлюб
  • Робити легкі операції (наприклад, у стоматолога);
  • Займатися пошуком себе
  • Літати літаком (але краще над дати початку і закінчення ретроградного Меркурія);
  • Закінчувати давно розпочаті справи та проекти.

Нагадаємо, що категорично не можна робити у коридор затемнень.

До речі, раніше ми писали про те, які дні у квітні будуть найвдалішими, а які стануть небезпечними.

Читайте РБК-Україна в Google News
ретроградный меркурий