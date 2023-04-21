Ретроградный Меркурий в апреле: что нельзя делать в непростой период, когда он пройдет

Ретроградный Меркурий в 2023 году коснется нас с 21 апреля по 15 мая. Это достаточно сложный период, так как он еще совпадает с коридором затмений.

Сколько продлится ретроградный Меркурий в этом году, и что нельзя делать в этот период - читайте ниже на Styler.

Что такое ретроградный Меркурий

Ретроградный Меркурий - это движение планеты на небе с востока на запад, в то время как обычно все планеты движутся с запада на восток. Но ретроградное движение - это всего лишь оптическая иллюзия, которая возникает из-за различия орбитальных скоростей планет. На самом деле планета не меняет своего направления.

Астрологи считают, что Меркурий отвечает за интеллект, мнения, речь, письмо, контакты, переговоры, бумаги, документы, информацию, обучение, поездки, родственные связи и торговлю. Поэтому, в первую очередь, ретроградность коснется именно этих сфер!

Так, в период с 21 апреля по 15 мая важно переосмыслить свою жизнь, доделать давно начатые дела и быть внимательными к деталям, чтобы не сделать плохо самому себе своими деяниями. Дождитесь окончания ретроградного Меркурия и тогда уже начинайте действовать. За это время у вас будет шанс все обдумать.

Что лучше не делать в ретроградный Меркурий

Не следует начинать что-нибудь новое;

Старайтесь не подписывать важные документы, заключать сделки;

Воздержитесь от покупки серьезной техники;

Не начинайте новый бизнес;

Не делайте ремонт.

Что можно делать в ретроградный Меркурий