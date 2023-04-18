Снова Ретроградный Меркурий: когда начнется и что делать нельзя
Ретроградный Меркурий посетит нас сразу после солнечного затмения и часть напряженного периода совпадет с коридором затмений. Свое движение эта планета начнет 21 апреля, и пятиться он будет до 15 мая 2023 года.
За что отвечает Меркурий и как отразится на жизни людей его ретроградное движение - читайте в материале Styler.
Почему Меркурий ретроградный
На самом деле, планета Меркурий будет продолжать двигаться по своей траектории, но появится иллюзия, что она начала пятиться - такое астрономическое явление называют ретроградностью.
Обычно Меркурий в таком движение находится несколько раз в году - в среднем около трех недель подряд.
Однако астрологи уже который год отмечают, что в периоды ретроградного Меркурия отражаются на жизни людей.
Происходят различные сложные ситуации и катаклизмы, у людей начинают тормозить дела, понимание с близкими нарушается, возникают проблемы в разных сферах жизни.
За что отвечает планета Меркурий
Меркурий связан с общением и интеллектом, переговорами, получением и передачей информации, с документами, с обучением, поездками, торговлей. Еще эта планета сильно отражается на родственных и любовных связях, на взаимопонимании. Она влияет на мнения, речь и принятие решений.
Именно поэтому в периоды ретроградного Меркурия все эти сферы начинают тормозить, появляются всевозможные препятствия, замедляются процессы, а уровень восприятия и понимания друг друга сильно снижается.
Как Меркурий может повлиять на нас
В дни ретроградного Меркурия могут быть такие проблемы:
- Задержки с транспортом, забастовки, аварии, внезапные ремонты
- Проблемы в обучении, ошибки
- Путаница с цифрами, в документации, ошибки в договорах, документы
- Неприятности в технической сфере и коммуникации
- Люди становятся рассеяны, забывчивы, замедляется скорость обработки информации
- Возникают неожиданные ситуации при взаимодействии с другими людьми
- Люди и ситуации из прошлого начинают возвращаться, могут быть повторения
- Активизируются мошенники, а люди склонны быть более доверчивыми
- Люди с психическими отклонениями становятся более активными
- Могут быть ссоры, конфликты, бессмысленное выяснение отношений
- Возникают проблемы в понимании друг друга и высказывании своих мыслей
- Количество природных катастроф и ДТП возрастает
- У людей начинают проявляться самые негативные черты характера
Что нельзя делать в дни ретроградного Меркурия
Стоит очень осторожно проводить любые финансовые операции - денежные вложения, инвестиции, переводы средств, расчеты. Не стоит брать кредиты, в долг, давать деньги в долг. Не стоит совершать сделки купли-продажи недвижимости или авто.
Осторожность необходима с любыми предметами, которые быстро загораются.
Если есть возможность перенести путешествия - стоит это сделать. Или хотя бы не планировать на первые и последние дни периода.
Нельзя принимать поспешные и необдуманные решения, браться за новые проекты, переходить на новую работу.
Нежелательно выяснять отношения, провоцировать ссоры, затевать споры.
Не стоит заключать договора - от важных сделок до заключения брака.
А что можно делать во время ретроградного Меркурия
- Можно анализировать свои дела, финансы и составлять планы и цели на будущее.
- Можно завершать дела, которые вы давно откладывали.
- В такие дни нужно исправлять ошибки прошлого, извиняться, мириться.
- Можно сделать генеральную уборку и избавиться от всего, что вам давно не нужно.
- В любой беседе стоит уточнять у собеседника, правильно ли вы его поняли и взвешивать каждое слово.
- Всю документацию нужно тщательно проверять, а также стоит делать копии своих данных, файлов, фотографировать документы.
- Всю важную работу стоит выполнять внимательно и без спешки.
- Время в дороге нужно рассчитывать с большим запасом и проверять - нет ли ограничений на вашем пути.
- Можно заниматься творчеством, спортом, оздоровлением организма, косметическими процедурами, медитировать.
- Нужно уделять время саморазвитию и обучению.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие даты в апреле 2023 года будут самыми опасными.
А также мы писали о том, когда ожидается гибридное солнечное затмение и начнется коридор затмений.