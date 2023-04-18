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Снова Ретроградный Меркурий: когда начнется и что делать нельзя

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Вторник 18 апреля 2023 19:03
Снова Ретроградный Меркурий: когда начнется и что делать нельзя Ретроградный Меркурий в апреле 2023 (фото: pixabay com)
Автор: Анна Шиканова

Ретроградный Меркурий посетит нас сразу после солнечного затмения и часть напряженного периода совпадет с коридором затмений. Свое движение эта планета начнет 21 апреля, и пятиться он будет до 15 мая 2023 года.

За что отвечает Меркурий и как отразится на жизни людей его ретроградное движение - читайте в материале Styler.

Почему Меркурий ретроградный

На самом деле, планета Меркурий будет продолжать двигаться по своей траектории, но появится иллюзия, что она начала пятиться - такое астрономическое явление называют ретроградностью.

Обычно Меркурий в таком движение находится несколько раз в году - в среднем около трех недель подряд.

Однако астрологи уже который год отмечают, что в периоды ретроградного Меркурия отражаются на жизни людей.

Происходят различные сложные ситуации и катаклизмы, у людей начинают тормозить дела, понимание с близкими нарушается, возникают проблемы в разных сферах жизни.

За что отвечает планета Меркурий

Меркурий связан с общением и интеллектом, переговорами, получением и передачей информации, с документами, с обучением, поездками, торговлей. Еще эта планета сильно отражается на родственных и любовных связях, на взаимопонимании. Она влияет на мнения, речь и принятие решений.

Именно поэтому в периоды ретроградного Меркурия все эти сферы начинают тормозить, появляются всевозможные препятствия, замедляются процессы, а уровень восприятия и понимания друг друга сильно снижается.

Как Меркурий может повлиять на нас

В дни ретроградного Меркурия могут быть такие проблемы:

  • Задержки с транспортом, забастовки, аварии, внезапные ремонты
  • Проблемы в обучении, ошибки
  • Путаница с цифрами, в документации, ошибки в договорах, документы
  • Неприятности в технической сфере и коммуникации
  • Люди становятся рассеяны, забывчивы, замедляется скорость обработки информации
  • Возникают неожиданные ситуации при взаимодействии с другими людьми
  • Люди и ситуации из прошлого начинают возвращаться, могут быть повторения
  • Активизируются мошенники, а люди склонны быть более доверчивыми
  • Люди с психическими отклонениями становятся более активными
  • Могут быть ссоры, конфликты, бессмысленное выяснение отношений
  • Возникают проблемы в понимании друг друга и высказывании своих мыслей
  • Количество природных катастроф и ДТП возрастает
  • У людей начинают проявляться самые негативные черты характера

Что нельзя делать в дни ретроградного Меркурия

Стоит очень осторожно проводить любые финансовые операции - денежные вложения, инвестиции, переводы средств, расчеты. Не стоит брать кредиты, в долг, давать деньги в долг. Не стоит совершать сделки купли-продажи недвижимости или авто.

Осторожность необходима с любыми предметами, которые быстро загораются.

Если есть возможность перенести путешествия - стоит это сделать. Или хотя бы не планировать на первые и последние дни периода.

Нельзя принимать поспешные и необдуманные решения, браться за новые проекты, переходить на новую работу.

Нежелательно выяснять отношения, провоцировать ссоры, затевать споры.

Не стоит заключать договора - от важных сделок до заключения брака.

А что можно делать во время ретроградного Меркурия

  • Можно анализировать свои дела, финансы и составлять планы и цели на будущее.
  • Можно завершать дела, которые вы давно откладывали.
  • В такие дни нужно исправлять ошибки прошлого, извиняться, мириться.
  • Можно сделать генеральную уборку и избавиться от всего, что вам давно не нужно.
  • В любой беседе стоит уточнять у собеседника, правильно ли вы его поняли и взвешивать каждое слово.
  • Всю документацию нужно тщательно проверять, а также стоит делать копии своих данных, файлов, фотографировать документы.
  • Всю важную работу стоит выполнять внимательно и без спешки.
  • Время в дороге нужно рассчитывать с большим запасом и проверять - нет ли ограничений на вашем пути.
  • Можно заниматься творчеством, спортом, оздоровлением организма, косметическими процедурами, медитировать.
  • Нужно уделять время саморазвитию и обучению.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие даты в апреле 2023 года будут самыми опасными.

А также мы писали о том, когда ожидается гибридное солнечное затмение и начнется коридор затмений.

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