Ретроградний Меркурій з 29 грудня по 18 січня: які зміни чекають на людство

Що принесе Меркурій

Ретроградність Меркурія пройде в знаку Козорога. Це знак досягнень, відповідальності та структури. У ньому Меркурій змусить переглянути свої професійні та фінансові плани, обміркувати подальші кар'єрні кроки.

У цей період також часто можуть відбуватися комп'ютерні збої, втрата інформації, важливих даних, траплятися проблеми зі зв'язком.

Найсильніше вплив Меркурія відчують Близнюки та Діва, адже саме він керує цими знаками. Також планета має статус у Стрільці та Рибах, що також позначиться на їхніх життях. Представники цих знаків зіткнуться з нерозумінням оточення, виникатимуть труднощі в справах.

Ретроградний Меркурій буде з 29 грудня по 19 січня включно (фото: pixabay.com)

Прогноз по датах

29 грудня Меркурій та Венера об'єднаються, тому цей день стане сприятливим для розв'язання фінансових питань, повернення боргів та отримання грошових компенсацій.

Сьогодні також чудово вирішити всі сварки та ввійти в Новий рік без них. А ще можна написати давнім друзям чи навіть колишнім партнерам, щоб повернути стосунки, якщо ви цього потребуєте.

До 31 грудня у вас будуть всі для того, щоб закрити всі питання у взаєминах із людьми. Це стосується тих, із ким ви хочете припинити спілкування. Займіться побутовими справами, якщо відчуваєте, що голову займають тривожні думки.

З 2 січня легше вирішуються питання, де потрібне відчуття інтуїції. Дуже добре йтиме творча діяльність, адже у повітрі вируватиме натхнення. Якщо ви студент, повторюйте вивчений матеріал і готуйтеся до навчання.

У цей період можу відбуватися багато сварок (фото: Freepik)

7 січня дуже ймовірне оприлюднення таємної інформації. Цього дня швидше будуть поширюватися фейки. Люди навколо можуть неправильно розуміти репліки або жарти одне одного та сприймати їх як образу.

9 січня варто завершувати вже розпочаті проєкти. Особливо добре приділити увагу тим, які ви давно закинули. Займіться роботою, яка не вимагає швидкості. Також перевірте сьогодні всі документи, пов'язані з витратами. Меркурій прогнозує високий рівень уважності до деталей.

До 13 січня категорично не рекомендуємо братися за якісь починання. Краще приділити більше уваги поточним справам, інакше виникнуть перешкоди чи затримки. Це також не найліпший час для підписання важливих паперів. Ретельно перевіряйте всі умови, якщо все ж повинні це зробити.

Загальні рекомендації