Ретроградный Меркурий с 29 декабря по 18 января: какие изменения ждут человечество

Что принесет Меркурий

Ретроградность Меркурия пройдет в знаке Козерога. Это знак достижения, ответственности и структуры. В нем Меркурий заставит просмотреть свои профессиональные и финансовые планы, обсудить дальнейшие карьерные шаги.

В этот период также часто могут происходить компьютерные сбои, потеря информации, важных данных, проблемы со связью.

Самое сильное влияние Меркурия ощутят Близнецы и Дева, ведь именно он руководит этими знаками. Также планета имеет статус в Стрельце и Рыбах, что отразится на их жизни. Представители этих знаков столкнутся с непониманием окружения, возникнут трудности в делах.

Ретроградный Меркурий с 29 декабря по 19 января включительно (фото: pixabay.com)

Прогноз по датам

29 декабря Меркурий и Венера объединятся, и этот день станет благоприятным для решения финансовых вопросов, возвращения долгов и получения денежных компенсаций.

Сегодня также отлично решить все ссоры и войти в Новый год без них. А еще можно написать давним друзьям или даже бывшим партнерам, чтобы вернуть отношения, если вы в этом нуждаетесь.

До 31 декабря у вас будут все для того, чтобы закрыть все вопросы во взаимоотношениях с людьми. Это касается тех, с кем вы хотите прекратить общение. Займитесь бытовыми делами, если чувствуете, что голову занимают тревожные мысли.

Со 2 января легче решаются вопросы, где нужно чувство интуиции. Отлично будет идти творческая деятельность, ведь в воздухе будет бурлить вдохновение. Если вы студент, повторяйте изученный материал и готовьтесь к обучению.

В этот период могу происходить много ссор (фото: Freepik)

7 января очень вероятно обнародование тайной информации. В этот день скорее будут распространяться фейки. Люди вокруг могут неправильно понимать реплики или шутки друг друга и воспринимать их как обиду.

9 января следует завершать уже начатые проекты. Особенно хорошо уделите внимание тем, которые вы давно забросили. Займитесь работой, не требующей скорости. Также проверьте все документы, связанные с расходами. Меркурий прогнозирует высокий уровень внимательности к деталям.

До 13 января категорически не рекомендуем браться за какие-нибудь начинания. Лучше уделить больше внимания текущим делам, в противном случае возникнут помехи или задержки. Это также не лучшее время для подписания важных бумаг. Тщательно проверяйте все условия, если все же должны это сделать.

Общие рекомендации