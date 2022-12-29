Ретроградный Меркурий с 29 декабря по 18 января: какие изменения ждут человечество

С 29 декабря по 18 января Меркурий уйдёт в ретроградное движение, то есть он будет разворачиваться против часовой стрелки. Атмосфера, которая образуется в результате, очень тяжелая и удручающая для людей.
Каких изменений ждать от Меркурия - подробнее читайте в материале Styler.
Ретроградность Меркурия пройдет в знаке Козерога. Это знак достижения, ответственности и структуры. В нем Меркурий заставит просмотреть свои профессиональные и финансовые планы, обсудить дальнейшие карьерные шаги.
В этот период также часто могут происходить компьютерные сбои, потеря информации, важных данных, проблемы со связью.
Самое сильное влияние Меркурия ощутят Близнецы и Дева, ведь именно он руководит этими знаками. Также планета имеет статус в Стрельце и Рыбах, что отразится на их жизни. Представители этих знаков столкнутся с непониманием окружения, возникнут трудности в делах.
Ретроградный Меркурий с 29 декабря по 19 января включительно (фото: pixabay.com)
29 декабря Меркурий и Венера объединятся, и этот день станет благоприятным для решения финансовых вопросов, возвращения долгов и получения денежных компенсаций.
Сегодня также отлично решить все ссоры и войти в Новый год без них. А еще можно написать давним друзьям или даже бывшим партнерам, чтобы вернуть отношения, если вы в этом нуждаетесь.
До 31 декабря у вас будут все для того, чтобы закрыть все вопросы во взаимоотношениях с людьми. Это касается тех, с кем вы хотите прекратить общение. Займитесь бытовыми делами, если чувствуете, что голову занимают тревожные мысли.
Со 2 января легче решаются вопросы, где нужно чувство интуиции. Отлично будет идти творческая деятельность, ведь в воздухе будет бурлить вдохновение. Если вы студент, повторяйте изученный материал и готовьтесь к обучению.
В этот период могу происходить много ссор (фото: Freepik)
7 января очень вероятно обнародование тайной информации. В этот день скорее будут распространяться фейки. Люди вокруг могут неправильно понимать реплики или шутки друг друга и воспринимать их как обиду.
9 января следует завершать уже начатые проекты. Особенно хорошо уделите внимание тем, которые вы давно забросили. Займитесь работой, не требующей скорости. Также проверьте все документы, связанные с расходами. Меркурий прогнозирует высокий уровень внимательности к деталям.
До 13 января категорически не рекомендуем браться за какие-нибудь начинания. Лучше уделить больше внимания текущим делам, в противном случае возникнут помехи или задержки. Это также не лучшее время для подписания важных бумаг. Тщательно проверяйте все условия, если все же должны это сделать.
Раньше мы рассказывали, что принесет год Кролика представителям этого знака.
Читайте также, как правильно украсить елку, чтобы символ рока принес вам счастье.