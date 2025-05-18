Ресторатор з Неаполя назвав страви італійської кухні, які в Україні дуже переоцінені

За його словами, деякі італійські страви в Україні набули майже культового статусу, проте на практиці часто сильно відрізняються від оригіналу. Він додає, що в Україні дуже переоцінені паста карбонара і різотто.

"Це безумовно смачні та знакові страви, проте у нас не завжди їх готують так, як це роблять в Італії - часто через брак автентичних інгредієнтів чи нерозуміння традиційних технік. Багато українських ресторанів подають ці страви швидко, спрощено і без тієї делікатності, яка робить їх унікальними", - пояснює Олексів.

Паста карбонара (фото: Freepik)

Така методика роботи може залишити гостей із відчуттям, що італійська кухня складається лише з пасти, і все. Проте справжня італійська гастрономія значно багатша і різноманітніша.

"Важливо розуміти, що італійська кухня - це не лише про окремі рецепти, а й про філософію приготування, повагу до сезонних продуктів і майстерність", - розповідає експерт.

Ризотто (фото: Freepik)

Він радить українцям глибше пізнавати регіональні особливості Італії та не зводити всю кухню до кількох популярних страв.

Які українські страви люблять італійці

Найбільше популярністю користуються вареники - з картоплею, капустою чи вишнями. Деруни — другий хіт, за кількістю замовлень щовечора не поступаються вареникам.

Борщ - це також стабільний фаворит, який просять приготувати ті, хто прийшли по нього вдруге.

Окрема історія - м'ясо. Італійці із захватом замовляють шашлик і ребра, відзначаючи не лише смак, а й українські способи маринування.

Та не лише смак вражає італійців. Їх щиро дивує атмосфера українського закладу - можливість довго сидіти, вечеряти, слухати музику.