Банани можуть зникнути з прилавків: чому цей фрукт треба їсти прямо зараз

Чому банани можуть зникнути

До 2080 року майже дві третини бананових плантацій у Латинській Америці та Карибському регіоні можуть зникнути. Причина - кліматична криза, яка вже зараз суттєво ускладнює вирощування бананів. Про це йдеться у свіжому звіті організації Christian Aid - Going Bananas: How Climate Change Threatens the World’s Favourite Fruit, на який посилається The Guardian.

Сьогодні близько 80% світового експорту бананів надходить саме з Латинської Америки та Карибського басейну. Але фермери б’ють на сполох, що зміни клімату знищують врожаї, що призводить до втрати доходів і загрози для цілого способу життя. Як розповіла 53-річна фермерка з Гватемали Аурелія Поп Хо, її плантація "поступово вмирає".

Найбільш поширений у світі сорт бананів - Cavendish - виявився вразливим до змін навколишнього середовища. Він обраний за смак, врожайність і витривалість, але майже не має генетичного різноманіття. Це робить його надзвичайно чутливим до нових хвороб та екстремальних погодних умов. Один із найбільших ворогів - чорний листовий грибок, що знижує здатність рослини до фотосинтезу на 80%.

Чим так корисні банани?

Банани містять значну кількість вуглеводів, переважно у вигляді натуральних цукрів (глюкоза, фруктоза, сахароза), що робить їх відмінним джерелом швидкої енергії. Вони також є гарним джерелом харчових волокон, які важливі для нормального травлення.

Особливо багаті банани на:

Калій

Цей мінерал відіграє ключову роль у підтримці нормального артеріального тиску, здоров'я серця та правильного функціонування м'язів. Достатнє споживання калію допомагає знизити ризик серцево-судинних захворювань.

Вітамін B6

Необхідний для багатьох біохімічних процесів в організмі, включаючи метаболізм білків та утворення нейротрансмітерів. Вітамін B6 також сприяє здоров'ю нервової системи та може допомагати у регуляції настрою.

Вітамін C

Потужний антиоксидант, який підтримує імунну систему, захищає клітини від пошкоджень та сприяє виробленню колагену.

Магній

Важливий для роботи м'язів і нервів, контролю рівня цукру в крові та артеріального тиску, а також для здоров'я кісток.

Марганець

Бере участь в обміні речовин, формуванні кісток та має антиоксидантні властивості.

Користь бананів для здоров'я

Завдяки своєму складу, банани мають низку корисних властивостей:

Джерело енергії

Завдяки високому вмісту вуглеводів, банани швидко відновлюють запаси енергії, що робить їх ідеальним перекусом перед або після фізичних навантажень.

Підтримка здоров'я серцево-судинної системи

Калій та магній у складі бананів сприяють нормалізації артеріального тиску та зниженню ризику інсультів та інфарктів.

Покращення травлення

Харчові волокна, що містяться в бананах, стимулюють роботу кишківника, допомагають боротися із закрепами та підтримують здорову мікрофлору. Зелені банани містять резистентний крохмаль, який діє як пребіотик, живлячи корисні бактерії в кишківнику.

Позитивний вплив на настрій

Банани містять триптофан - амінокислоту, яка в організмі перетворюється на серотонін, відомий як "гормон щастя". Це може сприяти покращенню настрою та зменшенню симптомів депресії.

Допомога при печії

Банани мають природні антацидні властивості, що може допомогти зменшити неприємні відчуття при печії.

Підтримка нервової системи

Вітамін B6 та магній сприяють нормальному функціонуванню нервової системи, допомагають впоратися зі стресом та покращити сон.