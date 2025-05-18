Ресторатор из Неаполя назвал блюда итальянской кухни, которые в Украине очень переоценены

По его словам, некоторые итальянские блюда в Украине приобрели почти культовый статус, однако на практике часто сильно отличаются от оригинала. Он добавляет, что в Украине очень переоценены паста карбонара и ризотто.

"Это безусловно вкусные и знаковые блюда, однако у нас не всегда их готовят так, как это делают в Италии - часто из-за нехватки аутентичных ингредиентов или непонимания традиционных техник. Многие украинские рестораны подают эти блюда быстро, упрощенно и без той деликатности, которая делает их уникальными", - объясняет Олексив.

Паста карбонара (фото: Freepik)

Такая методика работы может оставить гостей с ощущением, что итальянская кухня состоит только из пасты, и все. Однако настоящая итальянская гастрономия значительно богаче и разнообразнее.

"Важно понимать, что итальянская кухня - это не только об отдельных рецептах, но и о философии приготовления, уважении к сезонным продуктам и мастерстве", - рассказывает эксперт.

Ризотто (фото: Freepik)

Он советует украинцам глубже познавать региональные особенности Италии и не сводить всю кухню к нескольким популярным блюдам.

Какие украинские блюда любят итальянцы

Наибольшей популярностью пользуются вареники - с картофелем, капустой или вишнями. Деруны - второй хит, по количеству заказов каждый вечер не уступают вареникам.

Борщ - это также стабильный фаворит, который просят приготовить те, кто пришли за ним во второй раз.

Отдельная история - мясо. Итальянцы с восторгом заказывают шашлык и ребра, отмечая не только вкус, но и украинские способы маринования.

Но не только вкус поражает итальянцев. Их искренне удивляет атмосфера украинского заведения - возможность долго сидеть, ужинать, слушать музыку.