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Ресторанна піца вдома: як легко і швидко приготувати правильний соус

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Неділя 20 червня 2021 19:30
Ресторанна піца вдома: як легко і швидко приготувати правильний соус Фото: Як приготувати соус для піци вдома (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Соус є невід'ємним компонентом піци. Найчастіше для цього використовують магазинний кетчуп, але є й інші способи, завдяки яким страва вийде не гірше, ніж в італійському ресторані.

Як приготувати правильний соус для піци нам розповів бренд-шеф мережі СушіХата Андрій Архипенко на своєму YouTube каналі.

Необхідні інгредієнти:

Вода - 0,25 л
Кетчуп - 0,5 кг
Цукор - 4 ст. л.
Сіль - 0,5 ст. л.
Орегано - 5 г

Покрокове приготування

Змішуємо кетчуп і воду в каструлі і ставимо варитися на маленький вогонь.

Потім додаємо 4 ст. л. цукру, перемішуємо і чекаємо до кипіння.

Як тільки соус закипів, додаємо 0,5 ст. л. солі і 5 г орегано (одна щіпка), але можна більше або менше (орієнтуйтеся на смак), добре перемішуємо і даємо покипіти ще хвилину - півтори.

Після того як соус закипів, вимикаємо, даємо йому охолонути і він готовий до використання.

Нанесіть кілька ложок соусу на розкатаний корж, додайте потрібні компоненти і ви відчуєте справжній смак італійської піци вдома. Смачного!

Відео: Як приготувати соус для піци вдома

Рані шеф-кухар також поділився секретом ідеального тіста для піци, завдяки якому італійська страва вийде як в ресторані.

Також Андрій розповів, як правильно зварити рис для суші.

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