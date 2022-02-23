Как приготовить наггетсы на сковороде: вкусный фастфуд дома
Самым популярным и вкусным фастфудом являются куриные наггетсы. Такое блюдо можно повторить дома на кухне. К тому же для этого достаточно иметь простые ингредиенты и сковороду.
Рецептом куриных наггетсов поделились в кулинарном блоге "tyap_lyap_i_vkusno" в Instagram.
Отмечается, что наггетсы на сковороде получаются мягкими внутри и имеют очень хрустящую корочку.
Для приготовления нужны следующие ингредиенты:
- куриное филе - 450 г
- твердый сыр - 180 г
- мука - 100 г
- яйца - 2 шт
- специи - по своему вкусу.
Способ приготовления:
Сначала нужно яйца перемешать с солью, перцем и специями до однородности. Далее нужно муку посолить и поперчить.
После этого возьмите сыр и натрите на мелкой терке.
Куриное филе порежьте ломтиками. После этого панировка наггетсов почувствуется в такой последовательности: мука, яйца, творог.
Наггетсы обжарьте с обеих сторон до золотистости и выложите на бумажное полотенце для того, чтобы стекла лишнее масло.
Блюдо нужно подавать с соусами.
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