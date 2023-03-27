Рестораны МакДональдс снова откроют в Одессе: где именно и какие особенности работы

В Одессе возобновляют работу рестораны МакДональдс спустя более года после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Так, 28 марта в городе откроют двери для посетителей сразу пять заведений полярной сети общественного питания.

Где именно заработают одесские "Маки", и какие ограничения ожидаются, объяснили в пресс-службе компании.

Стоит отметить, что намеки на подготовку к открытию заведений МакДональдс в Одессе заметили еще в феврале, когда на сайте компании появились вакансии в нескольких ресторанах.

Всего же в украинской Южной Пальмире до широкомасштабной российской военной агрессии работало 9 ресторанов сети.

Сейчас стало известно, что со вторника, 28 марта, будет восстановлена работа пяти заведений.

Какие одесские рестораны откроют первыми

МакДональдсы в Одессе сначала восстановят работу по таким адресам:

ул. Пантелеймоновская, 17-б;

ул. Дерибасовская, 23/1;

пл. Независимости, 1;

ул. Черняховского, 1-б;

ул. Краснова, 14а.

Особенности работы "Маков" в Одессе

В компании прогнозируют, что в первые дни возобновления работы будет повышенный спрос, так как "после длительного перерыва горожане хотят как можно скорее полакомиться любимыми блюдами".

Таким образом было решено, что сначала залы будут работать на ограниченное количество посетителей. При этом уже в начале апреля планируют открыть еще несколько ресторанов в Одессе.

Ограничения в работе "Маков"

Как и во всех остальных заведениях сети общепита, в одесских ресторанах будут действовать такие же расширенные правила безопасности.

Таким образом, в случае объявления воздушной тревоги команда заведения в спешном порядке завершит все процессы и закрывает его, чтобы все посетители и персонал могли пройти в укрытие.

После завершения тревоги или возобновления подачи электроэнергии работникам потребуется определенное время, чтобы настроить оборудование и подготовиться к открытию.

"Наши заведения могут открываться позже обычного для выполнения более сложных работ, связанных с обслуживанием оборудования и генеральной уборкой заведения", - указывается на сайте МакДональдса.

Напомним, что осенью 2022 года часть ресторанов сети возобновила свою деятельность - открылись заведения: