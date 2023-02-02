У Києві відкрилися нові МакДональдси: адреси закладів

МакДональдс відкрив ще три ресторани своєї мережі в Києві. Усі вони розміщені в людних локаціях столиці.

Де саме знову функціонують "маки" - читайте нижче в матеріалі Styler.

Адреси відкритих МакДональдсів

До всіх раніше відкритих закладів швидкого харчування приєдналися "маки" на:

вулиці Борщагівській, 2-б (біля Центрального РАЦСу)

вулиці Ползунова, 6 (Південний залізничний вокзал)

вулиці Георгія Кирпи, 5-а (Південний залізничний вокзал)

В усіх трьох ресторанах зробити замовлення можна у залі та на МакДрайві. Заклади працюватимуть з 07:00 до 21:00, дотримуючись розширених правил безпеки, впроваджених компанією.

Ресторани зачиняються під час повітряної тривоги та відновлюють роботу орієнтовно через годину після її скасування.

МакДональдс на вулиці Кирпи (фото: пресслужба)

Які ще МакДональдс працюють

просп. Гагаріна, 2-а

просп. Бажана, 3-б

вул. Гришка, 7

вул. Вишгородська, 33-а

вул. Велика Васильківська, 22

просп. Броварський, 27

просп. Палладіна, 7-а

просп. Курбаса, 19-а

просп. Оболонський, 26-а

вул. Є. Сверстюка, 1

просп. Перемоги, 138

просп. Бажана, 8

вул. Хоткевича Гната, 1-в

просп. Степана Бандери, 12-а

вул. Оноре де Бальзака, 2-а

вул. Миколайчука,16

пл. Героїв Бресту, 5

вул. Архітектора Вербицького, 1

пл. Севастопольська, 1

вул. Хрещатик, 19-А

Відтепер у Києві працюють 43 заклади популярної мережі. Загалом в Україні відновили роботу вже 67 ресторанів.

МакДональдс на вулиці Ползунова (фото: пресслужба)

Як працюють ресторани під час відключення світла

Раніше адміністрація закладів повідомила, що у разі відключення електроенергії ресторани не працюватимуть. Слідкувати за ситуацією потрібно за новинами державних служб у вашому районі столиці.

Проте деякі "маки" все ж запустили роботу під час відключень: