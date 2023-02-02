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У Києві відкрилися нові МакДональдси: адреси закладів

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Київ, Четвер 02 лютого 2023 14:12
У Києві відкрилися нові МакДональдси: адреси закладів Наразі в Києві працюють 43 ресторани (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
Автор: Юлія Гаюк

МакДональдс відкрив ще три ресторани своєї мережі в Києві. Усі вони розміщені в людних локаціях столиці.

Де саме знову функціонують "маки" - читайте нижче в матеріалі Styler.

Адреси відкритих МакДональдсів

До всіх раніше відкритих закладів швидкого харчування приєдналися "маки" на:

  • вулиці Борщагівській, 2-б (біля Центрального РАЦСу)
  • вулиці Ползунова, 6 (Південний залізничний вокзал)
  • вулиці Георгія Кирпи, 5-а (Південний залізничний вокзал)

В усіх трьох ресторанах зробити замовлення можна у залі та на МакДрайві. Заклади працюватимуть з 07:00 до 21:00, дотримуючись розширених правил безпеки, впроваджених компанією.

Ресторани зачиняються під час повітряної тривоги та відновлюють роботу орієнтовно через годину після її скасування.

У Києві відкрилися нові МакДональдси: адреси закладів

МакДональдс на вулиці Кирпи (фото: пресслужба)

Які ще МакДональдс працюють

  • просп. Гагаріна, 2-а
  • просп. Бажана, 3-б
  • вул. Гришка, 7
  • вул. Вишгородська, 33-а
  • вул. Велика Васильківська, 22
  • просп. Броварський, 27
  • просп. Палладіна, 7-а
  • просп. Курбаса, 19-а
  • просп. Оболонський, 26-а
  • вул. Є. Сверстюка, 1
  • просп. Перемоги, 138
  • просп. Бажана, 8
  • вул. Хоткевича Гната, 1-в
  • просп. Степана Бандери, 12-а
  • вул. Оноре де Бальзака, 2-а
  • вул. Миколайчука,16
  • пл. Героїв Бресту, 5
  • вул. Архітектора Вербицького, 1
  • пл. Севастопольська, 1
  • вул. Хрещатик, 19-А

Відтепер у Києві працюють 43 заклади популярної мережі. Загалом в Україні відновили роботу вже 67 ресторанів.

У Києві відкрилися нові МакДональдси: адреси закладів

МакДональдс на вулиці Ползунова (фото: пресслужба)

Як працюють ресторани під час відключення світла

Раніше адміністрація закладів повідомила, що у разі відключення електроенергії ресторани не працюватимуть. Слідкувати за ситуацією потрібно за новинами державних служб у вашому районі столиці.

Проте деякі "маки" все ж запустили роботу під час відключень:

  • Проспект Гагаріна, 2-а
  • Проспект Бажана, 3-б
  • Вул. Гришка, 7
  • Вул. Вишгородська, 33-а
  • Вул. Велика Васильківська, 22
  • Проспект Броварський, 27
  • Проспект Палладіна, 7-а
  • Проспект Курбаса, 19-а
  • Проспект Оболонський, 26-а
  • Вулиця Є. Сверстюка, 1
  • Проспект Перемоги, 138
  • Проспект Бажана, 8
  • Вулиця Хоткевича Гната, 1-в

Раніше ми розповідали, чому українці так сильно чекали на повернення МакДональдс.

Читайте також, як приготувати нагетси вдома, як із МакДональдс.

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