У Києві відкрилися нові МакДональдси: адреси закладів
МакДональдс відкрив ще три ресторани своєї мережі в Києві. Усі вони розміщені в людних локаціях столиці.
Де саме знову функціонують "маки" - читайте нижче в матеріалі Styler.
Адреси відкритих МакДональдсів
До всіх раніше відкритих закладів швидкого харчування приєдналися "маки" на:
- вулиці Борщагівській, 2-б (біля Центрального РАЦСу)
- вулиці Ползунова, 6 (Південний залізничний вокзал)
- вулиці Георгія Кирпи, 5-а (Південний залізничний вокзал)
В усіх трьох ресторанах зробити замовлення можна у залі та на МакДрайві. Заклади працюватимуть з 07:00 до 21:00, дотримуючись розширених правил безпеки, впроваджених компанією.
Ресторани зачиняються під час повітряної тривоги та відновлюють роботу орієнтовно через годину після її скасування.
МакДональдс на вулиці Кирпи (фото: пресслужба)
Які ще МакДональдс працюють
- просп. Гагаріна, 2-а
- просп. Бажана, 3-б
- вул. Гришка, 7
- вул. Вишгородська, 33-а
- вул. Велика Васильківська, 22
- просп. Броварський, 27
- просп. Палладіна, 7-а
- просп. Курбаса, 19-а
- просп. Оболонський, 26-а
- вул. Є. Сверстюка, 1
- просп. Перемоги, 138
- просп. Бажана, 8
- вул. Хоткевича Гната, 1-в
- просп. Степана Бандери, 12-а
- вул. Оноре де Бальзака, 2-а
- вул. Миколайчука,16
- пл. Героїв Бресту, 5
- вул. Архітектора Вербицького, 1
- пл. Севастопольська, 1
- вул. Хрещатик, 19-А
Відтепер у Києві працюють 43 заклади популярної мережі. Загалом в Україні відновили роботу вже 67 ресторанів.
МакДональдс на вулиці Ползунова (фото: пресслужба)
Як працюють ресторани під час відключення світла
Раніше адміністрація закладів повідомила, що у разі відключення електроенергії ресторани не працюватимуть. Слідкувати за ситуацією потрібно за новинами державних служб у вашому районі столиці.
Проте деякі "маки" все ж запустили роботу під час відключень:
- Проспект Гагаріна, 2-а
- Проспект Бажана, 3-б
- Вул. Гришка, 7
- Вул. Вишгородська, 33-а
- Вул. Велика Васильківська, 22
- Проспект Броварський, 27
- Проспект Палладіна, 7-а
- Проспект Курбаса, 19-а
- Проспект Оболонський, 26-а
- Вулиця Є. Сверстюка, 1
- Проспект Перемоги, 138
- Проспект Бажана, 8
- Вулиця Хоткевича Гната, 1-в
Раніше ми розповідали, чому українці так сильно чекали на повернення МакДональдс.
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