Опубликованы цены со скандального ресторана Тищенко: не для простых смертных

Ресторан Николая Тищенко "Велюр" оскандалился (коллаж: РБК-Украина)

Нардеп Николай Тищенко попал в скандал из-за своего ресторана "Велюр", который несмотря на карантин принимает вип-гостей

Николай Тищенко попал в громкий скандал после того, как общественности стало известно о том, что его ресторан "Велюр", который находится в центре столицы, принимает вип-гостей несмотря на карантин. При этом диапазон цен на некоторые блюда в 10 раз выше, чем в среднем киевском заведении.

К примеру, цена за мясные блюда указана за 100 грамм. Цена филе "Рибай" составляет 710 гривен, в вот филе "Миньон" обойдется уже в 970 гривен. Котлеты на пару с индюшки обойдутся минимум в 137 гривен за маленькую порцию и 267 гривен за большую.

При этом самое дорогое блюдо ресторана "Велюр" – это "Утка по-пекински". Ее стоимость составляет 3 787 гривен за 1,3 килограмма.

Меню ресторана "Велюр"

Гурманы также могут заказать салат из омара за 3 757 гривен, тартар из омара за 3 775 гривен, филе чилийского сибаса за 3 188 гривен, а также икру белуги за 4 998 гривен.

Посетители ресторана могут также заказать себе пиццу с морепродуктами за 2 190 гривен.

В ресторане представлена и украинская кухня. Деруны стоят 356 гривен, вареники с вишнями 352 гривны, шкварки с луком 174 гривны, разные борщи от 160 до 210 гривен, 60 грамм сала с чесноком можно купить за 97 гривен.

Напомним, что нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко раскритиковал журналистов и заявил, что ресторан не работает, а сам он там проводит "личные встречи", поскольку там ему удобно.