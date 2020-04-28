Опубліковані ціни зі скандального ресторану Тищенка: не для простих смертних

Ресторан Миколи Тищенка "Велюр" оскандалився (колаж: РБК-Україна)

Нардеп Микола Тищенко потрапив у скандал через свій ресторан "Велюр", який незважаючи на карантин приймає віп-гостей

Микола Тищенко потрапив у гучний скандал після того, як громадськості стало відомо про те, що його ресторан "Велюр", який знаходиться в центрі столиці, приймає віп-гостей попри карантин. При цьому діапазон цін на деякі страви в 10 разів вище, ніж в середньому київському закладі.

Наприклад, ціна за м'ясні страви вказана за 100 грамів. Ціна філе "Рибай" становить 710 гривень, ось філе "Міньйон" обійдеться вже в 970 гривень. Котлети на пару з індички обійдуться мінімум в 137 гривень за маленьку порцію і 267 гривень за велику.

При цьому найдорожче блюдо ресторану "Велюр" – це "Качка по-пекінськи". Її вартість становить 3 787 гривень за 1,3 кілограма.

Меню ресторану "Велюр"

Гурмани також можуть замовити салат з омара за 3 757 гривень, тартар з омара за 3 775 гривень, філе чилійського сібаса за 3 188 гривень, а також ікру білуги за 4 998 гривень.

Відвідувачі ресторану можуть також замовити піцу з морепродуктів за 2 190 гривень.

У ресторані представлена і українська кухня. Деруни стоять 356 гривень, вареники з вишнями 352 гривні, шкварки з цибулею 174 гривні, різні борщі від 160 до 210 гривень, 60 грамів сала з часником можна купити за 97 гривень.

Нагадаємо, що нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко розкритикував журналістів і заявив, що ресторан не працює, а сам він там проводить "особисті зустрічі", оскільки там йому зручно.