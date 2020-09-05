Решили помочь: в Виннице водитель на скорости снес людей, которые толкали авто (видео)

В Виннице произошло ДТП с тремя пострадавшими. Автомобиль BMW на большой скорости влетел в Mazda, которую в это время толкали пешеходы, так как машину занесло на островок безопасности и люди помогали водителю выехать.

Инцидент произошел ночью на перекрестке улицы Келецкая и проспекта Космонавтов. После аварии водителя BMW и еще двух пешеходов (19 и 43 лет) госпитализировали в больницу с травмами разной степени тяжкости. Об этом 5 сентября передали в пресс-службе полиции Винницы.

Также сообщается, что после столкновения с Mazda 41-летний водитель врезался также и в автомобиль Fiat, который двигался впереди по встречному направлению.

В Виннице водитель врезался в авто и сбил прохожих, которые помогали толкать машину (фото: vn.npu.gov.ua)

По факту ДТП правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Водителю-нарушителю грозит ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять авто на такой же срок.

В сети появилось видео момента аварии, снятое камерой наблюдения на перекрестке.

Видео: В Виннице авто влетело в машину, которую помогали толкать прохожие

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